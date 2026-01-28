ATTUALITÀ

Mattarella incontra i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico ad Abu Dhabi

Marina Pellitteri
Abu Dhabi - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'incontro con rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico, oggi 28 gennaio 2026. (Foto di Paolo Giandotti - Ufficio Stampa per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato i rappresentanti italiani del mondo accademico e scientifico ad Abu Dhabi.

Dopo la mattinata trascorsa al Palazzo Qasr Al Shati con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan, Mattarella, nel pomeriggio, si è recato alla Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, dove ha avuto luogo l’incontro. Il Capo dello Stato ha rivolto ai presenti un discorso.

Al termine, è partito alla volta di Dubai, dove è atterrato in serata per l’ultima tappa della sua Visita di Stato negli Emirati Arabi Uniti.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

