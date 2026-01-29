Palermo: Terremoto di magnitudo ML 3.7

Terremoto di magnitudo ML 3.7 del 29-01-2026 ore 02:03:55 (Italia) in zona: 1 km SW Blufi (PA)

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto nella zona: 1 km SW Blufi (PA), il

29-01-2026 01:03:55 (UTC) 5 ore, 23 minuti fa

29-01-2026 02:03:55 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 37.7498, 14.0708 ad una profondità di 37 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di terremoto nella notte nella provincia di Palermo.

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Bagheria alle 00:34. Il movimento tellurico, durato circa tre secondi, è stato percepito distintamente dalla popolazione, svegliando molti residenti.