Frana a Niscemi. E’ un’Ecatombe



Audio della volontaria della protezione civile di Niscemi

Musumeci annuncia indagine amministrativa. Bonelli: “Il ministro deve dimettersi”. Le opposizioni chiedono informativa urgente della presidente del Consiglio

“Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, ospite al programma ‘Start’ di Sky Tg24, parlando della frana di Niscemi.

“Tecnicamente quando si sa che si costruisce su una zona fragile, al netto di quelle che sono le autorizzazioni amministrative, anche se le case sono a regola è di tutta evidenza che sono in un punto di assoluta gravità – ha continuato – Forse nel corso dei decenni era necessario evitare la costruzione sul fronte di frana, questo è chiaro e limpido”.