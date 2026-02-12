ATTUALITÀ

Mattarella con gli azzurri al Villaggio Olimpico di Cortina

Il Presidente Sergio Mattarella ha salutato le atlete e gli atleti azzurri al Villaggio Olimpico di Fiames e si è intrattenuto con loro a pranzo.

Dopo aver assistito, in mattinata, alla vittoria di Federica Brignone nel Super G sulla pista Olympia delle Tofane, Mattarella ha fatto tappa al Villaggio Olimpico, dove – al suo arrivo – ha firmato il “murale della Tregua Olimpica”.

Prima di fare rientro a Roma, Mattarella ha visitato la Galleria d’Arte all’interno di “Casa Italia”.

Cortina d’Ampezzo, 12/02/2026 (II mandato)

Mattarella a Cortina assiste alla vittoria di Federica Brignone
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Tofane Alpine Skiing Centre di Cortina, ha assisto alla discesa del Super G femminile di sci alpino, vinta da Federica Brignone che ha conquistato l’oro. Mattarella si è complimentato con la sciatrice, premiata alla sua presenza, mentre le Frecce Tricolore sorvolavano Cortina d’Ampezzo. Per l’Italia era in gara il quartetto composto da Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano.
Nel pomeriggio il Capo dello Stato si recherà al Villaggio Olimpico di Fiames, dove è prevista la firma del “murale della Tregua Olimpica” e una colazione con gli atleti della nazionale italiana.
