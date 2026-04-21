DOMENICA 26 APRILE AL BIOPARCO DI ROMA TORNA LA ‘CITY NATURE CHALLENGE’

Giornata patrocinata da Banca del Fucino

Domenica 26 aprile il Bioparco di Roma aderisce alla ‘City Nature Challenge’, gara amichevole che si svolge contemporaneamente in 450 città di tutto il mondo e che consiste nella raccolta, da parte dei cittadini, di fotografie e osservazioni naturalistiche urbane e periurbane (bioblitz). I materiali raccolti saranno successivamente elaborati e catalogati da scienziati e volontari.

Il Bioparco darà il proprio contributo attraverso l’organizzazione delle visite guidate tematiche dal titolo “La biodiversità intorno a noi” con l’obiettivo primario di diffondere la cultura della tutela dell’ambiente.

La giornata si svolge con il patrocinio di Banca del Fucino, che dal 2025 è al fianco del Bioparco come sostenitore. L’impegno della Banca del Fucino si articola in diverse iniziative: dal supporto a specifiche aree dal Parco, all’adozione a distanza di specie animali, fino, appunto, al patrocinio alle giornate speciali e alle iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui temi della biodiversità, dell’educazione ambientale e della tutela degli ecosistemi.

Il safari urbano, in programma domenica 26 aprile, si svolgerà nei 17 ettari del Bioparco in compagnia di guide naturalistiche. Un’occasione per osservare e imparare a conoscere meglio gli animali che popolano la città e che è possibile incontrare nel parco: dagli uccelli, come cornacchie, gabbiani, parrocchetti, germani reali, ai piccoli mammiferi come gli scoiattoli, fino agli insetti e alle farfalle.

Le visite guidate, comprese nel costo del biglietto del Bioparco, si svolgeranno dalle ore 10.30 alle 15.15 e avranno la durata di un’ora; la prenotazione si effettua il giorno stesso all’ingresso.

City Nature Challenge è un evento di Citizen Science sulla Biodiversità urbana, ideato nel 2016 dal Museo di Storia Naturale di Los Angeles e dall’Accademia delle Scienze della California (USA) e che dal 2018 è diventato un evento internazionale

Lo scorso anno nella Città metropolitana di Roma le osservazioni complessive sono state 11.667, relative a 2.075 specie identificate, riportate da 494 cittadini osservatori. Come numero di osservatori coinvolti, la città di Roma ha raggiunto la 6° posizione in Europa e la 48esima nel mondo.

Serena Del Giudice

Responsabile settore Stampa e Relazioni esterne

Fondazione Bioparco di Roma