ATTUALITÀ

Mattarella all’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura

Marina PellitteriBy Nessun commento1 Mins Read

Mattarella all’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Napoli alla cerimonia d’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura.
L’evento si è svolto presso Castel Capuano, un tempo sede degli uffici giudiziari di Napoli.
L’esecuzione dell’Inno d’Italia, in apertura, è stata affidata al quartetto d’archi del Teatro San Carlo della città.
Durante la cerimonia sono intervenuti: Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura; Francesco Paolo Sisto, Vice Ministro della giustizia; Silvana Sciarra, Presidente della Scuola Superiore della Magistratura.

Roma, 25/02/2026 (II mandato)

Share.

Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

Related Posts

Comments are closed.