

Il Presidente Mattarella ha ricevuto il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides.

Era presente all’incontro il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

Nel pomeriggio i due Capi di Stato inaugureranno, a Castel Sant’Angelo, la mostra “Cipro e Italia: identità culturali condivise all’alba della storia”.

A presentare l’esposizione durante la visita saranno la curatrice, Anastasia Christophilopoulou, e Massimo Osanna, direttore generale Musei del Ministero della Cultura. È previsto inoltre l’intervento di Luca Mercuri, direttore Pantheon e Castel Sant’Angelo.

La mostra, che resterà aperta al pubblico fino al 30 giugno 2026, rientra tra le iniziative ufficiali promosse in occasione della Presidenza cipriota del Consiglio dell’Unione europea e racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra i territori di Cipro e Italia.

Roma, 27/02/2026 (II mandato)