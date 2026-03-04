A 7 giorni dall’attacco all’Iran

Il suicidio della politica ha generato mostri!

E oggi non ci protegge più nessuno! Che fare?

Venerdì 6 marzo 2026

Seminario di Studio

General Course Pace e trasformazione nonviolenta dei conflitti

Università degli Studi di Padova

Palazzo Bo, Aula Nievo, ore 14.30

Il suicidio della politica ha generato mostri che ci stanno trascinando nella terza guerra mondiale. E nessuno sembra volerli fermare. È esagerato dire che “siamo in serio pericolo”?

È catastrofismo denunciare la realtà che la propaganda di guerra vuole nascondere? È vero o no che stiamo già pagando un prezzo altissimo e che domani sarà ancora peggio perché nessuno sta facendo nulla per impedirlo? È vero o no che “nessuno ci sta proteggendo”? C’è ancora qualcosa che possono fare oggi le donne e gli uomini che vogliono la pace?

A 7 giorni dall’attacco all’Iran, l’Università di Padova e la sua città aprono le porte al Giro d’Italia per la Pace e affrontano il problema più grande: la politica. La mancanza di una seria iniziativa politica di pace ci sta esponendo a pericoli sempre più spaventosi. Eppure, possiamo pensare di fermare la guerra e riportare l’umanità sulla via della pace senza la politica? Da dove deve ripartire la costruzione di un’alternativa alla terza guerra mondiale?

Al Seminario di Studio interverranno Flavio Lotti, Presidente della Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace e Marco Mascia, Presidente del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, dalla Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace.

L’incontro sarà introdotto da Francesca Benciolini, Assessora alla Pace, ai diritti umani e alla cooperazione internazionale del Comune di Padova, Enza Pellecchia, Coordinatrice della Rete delle Università Italiane per la Pace, Alessandro Saggioro, Coordinatore del Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies.

Dopo l’inaugurazione del Cantiere di Pace dell’Università di Padova, la “Lampada per la pace di Assisi” andrà in Sardegna, a Ulassai (Ogliastra) dove, domenica 8 marzo si svolgerà il Social Trekking per la pace organizzato dalla Cooperativa “Walden Viaggi a piedi” (3° tappa del Giro d’Italia per la Pace).