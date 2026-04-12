Partinico: festeggiamenti della Madonna del Ponte

La storia di Maria Santissima del Ponte di Partinico ha origine all’inizio del XIV secolo (circa 1307-1386) per iniziativa dei monaci Cistercensi di Altofonte. Leggenda narra del ritrovamento di una statua lignea della Vergine in una grotta vicino al fiume Jato, dove un uomo si era rifugiato. Il culto è legato a un antico ponte normanno.



Festa della Madonna del Poonte a Partinico

Aprile e’ il mese delle feste e dei fiori

Viene la Pasqua con tanto amore

Viene la Pasqua e dopo otto giorni

Viene la festa della Madonna

che a Partinico si aspetta con molto ardore di tutto il popolo e dei forestieri.

Caliara, siminzara, gente che vende giocattoli e palloni.

Quel giorno a Partinico e’ una gran festa

E materiale a nessuno dentro gliene rimate

Chi in cambiali chi in contanti chiudono i cassetti e si fanno i conti

Chi ce li ha pieni e ce chi li ha vuoti.

Aprili è lu misi dî festi e li dî ciuri La Pasqua veni cu tantu amuri Veni la Pasqua, e doppu all’ottu jorna Arriva la festa dâ Madonna chi a Partinicu è attesa cu tantu arduri di tutta lu populi e di li forestieri. Caliara, siminzara, genti ca vènnunu jocattuli e palluna. Ddù jornu a Partinicu è na granni festa E roba a dintra ci na resta ,

Cu n cambiali cu ‘n cuntanti, chiùdunu li casciuna e fannu li cunti Cu li havi chini, e cu li havi vacanti.

Salvatore Miceli