Palermo Teatro Biondo La traiettoria calante

Teatro Biondo

La traiettoria calante

Dal 05/03/2026 al 07/03/2026

di e con Pietro Giannini | regia di Pietro Giannini

Stagione 2025-2026

Il 14 agosto 2018 crolla a Genova il Ponte Morandi, la principale arteria del capoluogo

ligure, scatenando un effetto domino che investe le persone e le cose. «Ho diciassette

anni. Devo andare con mio padre in campagna. Piove a dirotto. Stiamo caricando i

bagagli in macchina. Il suono di un tuono lontano ci fa sobbalzare. Una nuvola di polvere, in mezzo alle case, si alza dalla terra per andare ad abbracciare le sue sorelle.

Rumore di sirene e antifurti. Il Ponte Morandi si è appena sgretolato. Squilla il telefono.

Mia madre dall’altro lato urla. Pensa che si stia solo immaginando la mia voce…».

Con queste parole il giovane Pietro Giannini, Premio Ubu 2025 come migliore

attore/performer under 35, presenta il suo lavoro in memoria delle 43 vittime di quel

drammatico crollo. Un toccante monologo nel quale si intrecciano ricordi personali,

interviste, ricostruzione dei fatti come se fosse un’inchiesta. A testimonianza di una

città travolta da quella tragedia ma in grado di affrontarla con dignità, coscienza e la

forza tipica dei genovesi.

Figura emergente della scena italiana, attore e autore diplomato all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, Giannini in scena incarna, da unico testimone che ha vissuto sulla propria pelle l’eco di quella tragedia, un Amleto moderno che dialoga con i fantasmi di chi non c’è più ricreando una bolla temporale definita dal

vuoto creato dall’evento.