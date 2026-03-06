Festival Contemporaneo Futuro

Teatro India e Teatro Torlonia, 8 – 12 aprile 2026

nuove generazioni – VI edizione

a cura di Fabrizio Pallara

Lo spettacolo

Contemporaneo Futuro, alla sua sesta edizione, arriva fin qui come dopo un viaggio, portandosi dietro domande, incontri, relazioni che hanno lasciato traccia. Negli anni gli spettacoli hanno aperto uno spazio in cui generazioni diverse possono incontrarsi, condividere tempo, emozioni e presenza. Quest’anno dieci lavori diversi si intrecciano per ricostruire quello spazio prezioso: danza, teatro di figura, scritture originali e riscritture di classici diventano strumenti per osservare, ascoltare e attraversare il contemporaneo. Affrontano le domande della realtà e aprono possibilità di incontro con noi stessi e con ciò che ci circonda. Una parte della programmazione è dedicata alla prima infanzia, non solo come pubblico da accompagnare, ma come presenza capace di trasformare lo spazio, il tempo, le emozioni dell’esperienza. La loro partecipazione suggerisce nuovi modi di guardare, gesti e sensibilità che si costruiscono vivendo l’incontro con la scena e con chi la abita. La danza, al centro di questa edizione, rafforza questa possibilità: nei corpi in scena e nella relazione con chi osserva si apre una percezione in cui il senso prende forma prima delle parole. Accanto agli spettacoli, il docufilm promosso da Assitej Italia sulla storia e le contraddizioni del teatro per le nuove generazioni e gli incontri di Teatro e Altrove restano spazi di confronto: momenti in cui artisti, operatori e pubblico possono fermarsi, ascoltarsi, porsi domande.

Immaginare un futuro all’altezza delle nostre aspettative passa da qui: dalla cura, dall’ascolto, dalla condivisione, dal gesto concreto di stare insieme, di accogliere e lasciarsi trasformare.

Fabrizio Pallara