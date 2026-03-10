CeFAP: aperta al Csm di Codroipo la mostra del corso di storytelling digitale

La fotografia come strumento di narrazione e crescita personale

È stata inaugurata nei giorni scorsi, presso il Centro di Salute Mentale (Csm) di Codroipo, la mostra fotografica conclusiva del corso: “Sviluppo delle competenze trasversali attraverso lo storytelling digitale”, realizzato dal CeFAP di Codroipo.

All’evento erano presenti Paola Bortolotti, assessore comunale alla Salute, ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità e gli operatori del Csm che hanno contribuito alla realizzazione dell’intero progetto.

L’esposizione raccoglie gli scatti realizzati dai partecipanti durante il percorso formativo e rappresenta il risultato concreto di un’esperienza che ha unito creatività, competenze digitali e crescita personale. Attraverso l’immagine, gli allievi hanno raccontato emozioni, esperienze e punti di vista, utilizzando la fotografia come linguaggio espressivo e strumento di condivisione.

La mostra è il punto di arrivo di un progetto che ha avuto al centro la formazione come leva di inclusione sociale. Il percorso, infatti, ha coinvolto persone che vivono situazioni di fragilità, offrendo loro strumenti concreti per sviluppare competenze comunicative, digitali e relazionali. L’obiettivo non era soltanto quello di acquisire abilità tecniche, ma pure creare uno spazio in cui esprimersi, rafforzare l’autostima e stimolare la partecipazione attiva.

In un momento in cui il rischio di esclusione sociale è sempre più presente, promuovere percorsi formativi dedicati a persone che affrontano barriere legate a condizioni di disabilità o fragilità socio-economica rappresenta un segnale di grande importanza. Significa creare opportunità reali e dimostrare come la formazione possa diventare strumento di crescita personale e ponte tra individuo e comunità.

Fondamentale è stato il lavoro di rete tra il CeFAP e il Csm di Codroipo, una collaborazione che ha integrato competenze formative e sociali per rispondere in modo coerente ai bisogni dei partecipanti. Una sinergia che continuerà anche in futuro, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare le iniziative rivolte a queste persone.

Durante l’inaugurazione è stato proiettato il video realizzato insieme al docente Antonio Lazzara, sintesi del lavoro creativo sviluppato in aula e testimonianza concreta dell’impegno e della partecipazione degli allievi.

È stato inoltre predisposto un set fotografico ideato e allestito dagli allievi, che ha permesso ai visitatori di farsi ritrarre e diventare parte attiva dell’esperienza, contribuendo a costruire una narrazione condivisa.

La mostra è visitabile gratuitamente presso il Csm di Codroipo (in viale Duodo 82).