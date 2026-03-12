Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS

presenta

The Cool Couple

So Good to Feel Real

a cura di Francesca Guerisoli

Padiglione Tematico a MaltaBiennale’26

curata e diretta da Rosa Martinez

Old Armoury of the Knights, Birgu (Malta)

13 marzo – 29 maggio 2026

Nell’ambito di MaltaBiennale’26, Clean / Clear / Cut, curata e diretta da Rosa Martinez, Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS presenta il Padiglione Tematico So Good to Feel Real di The Cool Couple, a cura di Francesca Guerisoli. Allestito presso l’Antica Armeria dei Cavalieri, a Birgu, l’installazione sviluppa una riflessione critica sul rapporto tra immagini, tecnologia e rappresentazione della violenza nella cultura contemporanea.

«Con la presenza a Malta Biennale 2026 la Fondazione – dichiara Ornella Laneri presidente della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS – rinnova il proprio sguardo sul Mediterraneo come area viva di riflessione critica, attraversata oggi da profonde trasformazioni sociali e culturali. Il lavoro di The Cool Couple affronta con grande lucidità temi urgenti come la “anestetizzazione” dell’essere umano nei confronti della violenza. Sostenere questo progetto significa per noi rafforzare una visione dell’arte come strumento di conoscenza, responsabilità e dialogo, capace di interrogare il presente senza rinunciare alla profondità storica che caratterizza il Mediterraneo.»

So Good to Feel Real è un’installazione multimediale composta da un gruppo di opere scultoree, un monologo audio e una rete di fasci laser che riflette su come le culture digitali trasformino la violenza in uno spettacolo ludico, estetizzato e consumabile. Le sculture rielaborano iconiche armi da fuoco attraverso il linguaggio visivo seducente e colorato dei videogiochi e del toy design. Oggetti letali assumono così forme giocose e apparentemente innocue, rivelando come i media digitali – in particolare videogiochi e piattaforme social – neutralizzino la gravità del conflitto, convertendolo in intrattenimento e merce visiva.

Un monologo diffuso nello spazio apre a uno scenario distopico di un futuro prossimo, in cui i confini tra virtuale e reale, interno ed esterno, processi cognitivi e calcolo informatico collassano fino a coincidere. In questo spazio ambiguo, l’esperienza umana si fonde con l’interfaccia tecnologica, mentre la percezione stessa del reale si fa instabile.

Il sistema immersivo di laser disegna l’ambiente tracciando traiettorie dinamiche che evocano percorsi GPS, interfacce videoludiche, linee balistiche e mappe digitalizzate. Riflessi e frammentazioni luminose costruiscono narrazioni visive spezzate, simili ai flussi discontinui dell’online. La luce diventa così strumento narrativo: simultaneamente simbolo della precisione militare e metafora della dispersione della verità nell’era della post-verità.

In questo paesaggio ibrido, la guerra si trasforma in immagine da consumare, in contenuto scorrevole, in spettacolo. L’installazione mette in discussione la nostra crescente desensibilizzazione alla sofferenza reale, interrogando la passività con cui assistiamo alla trasformazione del conflitto in esperienza estetica.

Il titolo, So Good to Feel Real, allude al progressivo sfocarsi del confine tra realtà e simulazione, in un ecosistema mediale dove gli eventi traumatici vengono riconfezionati come meme, livestream e contenuti “relatable”. Piattaforme come Fortnite, TikTok o Instagram contribuiscono a una percezione del mondo sempre più filtrata e spettacolarizzata, dove anche la violenza può assumere i codici del lifestyle.

—

The Cool Couple (TCC) è un duo con base a Milano e Siracusa, fondato nel 2012 da Niccolò Benetton (1986) e Simone Santilli (1987). Attraverso un approccio multidisciplinare, indaga il rapporto tra immagini, tecnologia e società con uno sguardo quasi antropologico. Lavora tra scultura, video, performance e progetti editoriali, spesso coinvolgendo attivamente il pubblico. Le opere, caratterizzate da ironia e “giochi seri”, mettono in luce le contraddizioni del presente. Insegna alla NABA di Milano ed è Course Leader del BA in Visual Arts al MADE Program.

Francesca Guerisoli è storica dell’arte contemporanea, direttrice museale e curatrice indipendente. Insegna all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e all’Accademia di Belle Arti di Roma. I suoi ambiti di ricerca riguardano il rapporto tra arte e dimensione sociale, la museologia del contemporaneo e le pratiche artistiche emergenti. Collabora con Il Sole 24 Ore.

Valentina Lucia Barbagallo