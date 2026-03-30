Palermo teatro Massimo in scena Don Quichotte

Don Quichotte, un affresco coreografico che ha conquistato il pubblico. Applausi a scena aperta per il nuovo allestimento in coproduzione con l’Opéra National de Bordeaux. La coreografia di José Martínez e l’interpretazione dei solisti e di tutto il Corpo di ballo del Teatro Massimo convincono per qualità tecniche e vitalità. Repliche fino al 4 aprile.

Palermo, 30 marzo 2026. Una serata di festa per la danza e per il Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo diretto da Jean-Sébastien Colau che ha debuttato ieri sera con il nuovo allestimento di Don Quichotte firmato da José Martínez, direttore del Ballet de l’Opéra di Parigi. Il pubblico ha salutato con ripetuti applausi a scena aperta una produzione capace di coniugare il rigore del grande classico con una narrazione coinvolgente. La scrittura coreografica di Martínez, pur restando fedele alla struttura originale di Marius Petipa, ha saputo infondere una sfumatura poetica inedita alla figura dell’hidalgo. Applauditissimi i due solisti Martina Pasinotti e Michele Morelli, che hanno dato prova di grandi qualità tecniche e interpretative. Insieme a loro, tutto il Corpo di ballo della Fondazione, diretto da Jean-Sébastien Colau, ha mostrato grande compattezza e rigore, restituendo pienamente l’atmosfera festosa e solare della Spagna sognata da Cervantes. Sul podio, la direttrice Mojca Lavrenčič, recente vincitrice del concorso La Maestra ha guidato l’Orchestra del Teatro Massimo con una lettura della partitura di Minkus incalzante e ricca di colori. L’allestimento, realizzato in coproduzione internazionale con l’Opéra National de Bordeaux, si avvale delle scene di Antonella Conte, i costumi di Mario Celentano e le luci di Bruno Ciulli. Assistente alla coreografia Anael Martin. Il successo della prima dà il via alla settimana di programmazione che vedrà Don Quichotte in scena fino a sabato 4 aprile e poi ripreso a Bordeaux dal 30 giugno al 10 luglio. Nel corso delle prossime recite, il cast vedrà l’alternarsi di diversi interpreti nei ruoli principali, offrendo al pubblico diverse sfumature interpretative di questo capolavoro del repertorio classico.

Sul palco, il Corpo di ballo della Fondazione diretto da Jean-Sébastien Colau, vedrà alternarsi nel corso delle repliche i tersicorei Martina Pasinotti, Yuriko Nishihara, Giulia Neri, Michele Morelli, Alessandro Cascioli e Alessandro Casà, nei ruoli principali di Kitri e Basilio. Don Quichotte vedrà in scena Diego Millesimo e Andrea Mocciardini, mentre Dulcinea sarà interpretata da Carla Del Sorbo e Arianna Cipolla. Completano il cast Francesca Davoli e Michaela Colino nel ruolo di Cupido; Andrea Mocciardini e Vincenzo Carpino in quello di Gamache; Aurora Mostacci e Francesca Davoli come Mercedes; Diego Mulone e Giovanni Traetto nel ruolo di Espada; Dennis Vizzini ed Emilio Barone come Capo dei gitani. Tra i solisti del Fandango e del Bolero figurano Romina Leone e Diego Mulone, oltre a Valentina Chiulli e Giovanni Traetto. Nel ruolo di Sancho Panza si alterneranno Francesco Curatolo e Francesco Zappalà. Le Amiche e Damigelle saranno Arianna Cipolla e Ludovica Capozzoli, insieme a Sanna Athmani e Lea Salomon.

Calendario delle prossime recite: martedì 31 Marzo, ore 18:30 (Turno B); mercoledì 1 Aprile, ore 20:00 (Turno F); giovedì 2 Aprile, ore 18:30 (Turno C); venerdì 3 Aprile, ore 18:30 (Turno Danza); sabato 4 Aprile, ore 17:30 (Turno D). Info: https://www.teatromassimo.it/event/don-quichotte/