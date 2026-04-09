Opposizioni all’attacco di Giorgia Meloni oggi, al termine dell’informativa urgente della premier alla Camera. Nel primo faccia a faccia in aula dopo il referendum, dalla leader dem arriva la sfida alla presidente del Consiglio – “Avete perso un’occasione storica, ora toccherà a noi”, dice -, mentre dal numero uno del M5S Giuseppe Conte parte l’offensiva sull’operato del governo, l’Iran e i rapporti con Trump.

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Schlein sfida Meloni: “Avete perso occasione storica, toccherà a noi”

“Che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese. Avevate i numeri qua dentro per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare in meglio la vita degli italiani. Ce ne occuperemo noi”. Nel primo faccia a faccia con Meloni, Elly Schlein lancia la sfida per Palazzo Chigi. E lo fa utilizzando la Costituzione come un programma di governo. Il lavoro, la sanità, la scuola, l’Europa, la guerra. Gli articoli della Carta come base di un’alternativa ‘costituzionale’. “Toccherà a noi costruire l’alternativa con gli alleati e tra le persone e riuscire finalmente ad attuare fino in fondo la Costituzione”, dice Schlein.