Montecatini Terme: Creazioni di Eleonora Lastrucci

sabato 18 aprile alle 18
presso la scalinata del Palazzo Comunale di Montecatini Terme, appuntamento che trasformerà il cuore della città
in una passerella a cielo aperto, tra eleganza, architettura e valorizzazione urbana
Creazioni di Eleonora Lastrucci
Protagonisti della serata gli eleganti abiti della nota stilista toscana Eleonora Lastrucci, presentate in un allestimento scenico firmato Studio Mazzei, pensato per esaltare la bellezza delle creazioni e il fascino di uno dei luoghi simbolo di Montecatini Terme.
L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di portare la grande sartoria artigianale fuori dai contesti convenzionali e condividerla con il pubblico nel centro della città, in un’esperienza collettiva di moda, cultura e identità territoriale.
Nel corso della sfilata saranno presentate 30 creazioni couture, indossate da modelle professioniste di diverse nazionalità ed etnie, in una visione contemporanea, inclusiva e internazionale della femminilità.
La serata sarà accompagnata da una colonna sonora dedicata alle grandi voci femminili italiane e straniere, con un finale di particolare suggestione sulle note di “Nessun dorma”.
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La S.V. è invitata alla presentazione della sfilata-evento che si terrà
sabato 18 aprile alle 18
presso la scalinata del Palazzo Comunale di Montecatini Terme, per un appuntamento che trasformerà il cuore della città
in una passerella a cielo aperto, tra eleganza, architettura e valorizzazione urbana
Creazioni di Eleonora Lastrucci
Protagonisti della serata gli eleganti abiti della nota stilista toscana Eleonora Lastrucci, presentate in un allestimento scenico firmato Studio Mazzei, pensato per esaltare la bellezza delle creazioni e il fascino di uno dei luoghi simbolo di Montecatini Terme.
L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, nasce con l’obiettivo di portare la grande sartoria artigianale fuori dai contesti convenzionali e condividerla con il pubblico nel centro della città, in un’esperienza collettiva di moda, cultura e identità territoriale.
Nel corso della sfilata saranno presentate 30 creazioni couture, indossate da modelle professioniste di diverse nazionalità ed etnie, in una visione contemporanea, inclusiva e internazionale della femminilità.
La serata sarà accompagnata da una colonna sonora dedicata alle grandi voci femminili italiane e straniere, con un finale di particolare suggestione sulle note di “Nessun dorma”.