Libertà dei media in Italia sotto pressione: opacità, interferenze politiche e giornalisti a rischio

Roma, 28 aprile 2026

In occasione della pubblicazione del Media Freedom Report 2026 curato dalla Civil Liberties Union for Europe (Liberties), emerge anche quest’anno la preoccupazione per lo stato della libertà dei media in Italia. Il Rapporto, frutto della collaborazione di 43 organizzazioni in 21 Stati membri dell’UE, analizza le principali minacce alla libertà dei media nei paesi dell’UE, mettendo in evidenza la correlazione tra l’indebolimento del pluralismo informativo e il deterioramento dello stato di diritto.

Il Media Freedom Report – la cui parte italiana è stata coordinata dalla Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civil (CILD) – evidenzia come in Italia permangano criticità strutturali, in particolare:

Opacità della proprietà dei media

L’Italia è tra i Paesi in cui la proprietà dei media resta poco trasparente.

Il report segnala che gli obblighi di trasparenza sono insufficienti e rendono difficile identificare i reali proprietari.

Pubblicità statale usata come leva politica

L’Italia rientra tra gli Stati membri in cui la pubblicità pubblica è problematica.

Pur esistendo regole europee (EMFA), in pratica questi fondi possono essere usati per influenzare i media, con effetti negativi sull’indipendenza editoriale.

Interferenze nei media di servizio pubblico

Si registrano forti interferenze politiche sistemiche, insieme a tagli di bilancio e riforme strutturali. Questi fattori mettono a rischio il ruolo dei media pubblici come fonte di informazione imparziale.

Sicurezza dei giornalisti

L’Italia è uno dei casi più evidenti di criticità: attacchi con esplosivi contro giornalisti, come nel caso del giornalista di Report Sigfrido Ranucci;

20 giornalisti sotto protezione continuo; uso di spyware contro giornalisti e reporter .

In merito ai dati del Rapporto, Andrea Oleandri, Co-Direttore esecutivo di CILD, ha dichiarato: “Il quadro italiano della libertà dei media continua a presentare criticità rilevanti. La scarsa trasparenza degli assetti proprietari, l’uso distorto delle risorse pubbliche e le persistenti interferenze politiche nel servizio pubblico compromettono il pluralismo e l’indipendenza dell’informazione. Episodi recenti, come l’annunciata chiusura di WIRED Italia e le operazioni di acquisizione che coinvolgono La Repubblica da parte di capitali privati stranieri, evidenziano ulteriormente la fragilità e la concentrazione del mercato mediatico nel nostro Paese. In un contesto già fragile, questi fattori contribuiscono a indebolire ulteriormente il ruolo dei media”.

“Particolarmente allarmante è il peggioramento delle condizioni di sicurezza per i giornalisti”, ha dichiarato Laura Liberto, Presidente CILD. “Gli attacchi, le campagne diffamatorie e l’uso di strumenti di sorveglianza, insieme al numero crescente di giornalisti costretti a vivere sotto protezione, delineano un contesto in cui esercitare la professione diventa sempre più rischioso. È necessario un impegno concreto per rafforzare le tutele, garantire l’indipendenza dell’informazione e assicurare una piena e tempestiva attuazione delle normative europee, a partire dall’European Media Freedom Act.”

A livello generale, nel 2025 la libertà e il pluralismo dei media in Italia e nell’Unione europea sono purtroppo peggiorati.

La crescente concentrazione della proprietà, la scarsa trasparenza sugli assetti proprietari e l’uso politico della pubblicità statale stanno indebolendo l’indipendenza e la varietà del sistema mediatico. Parallelamente, l’ingerenza della politica sta erodendo sempre più il ruolo dei media di servizio pubblico e degli organismi di vigilanza. Anche la sicurezza dei giornalisti è ormai a livelli critici: in diversi Stati membri si registrano più episodi di violenza, cause intimidatorie, campagne diffamatorie e attività di sorveglianza. La fiducia dei cittadini nei media resta molto disomogenea, con forti differenze tra Paesi e tra gruppi sociali.

Intanto, disinformazione e discorsi d’odio online continuano ad aumentare, contribuendo a un numero record di attacchi contro i giornalisti. Nonostante l’introduzione di nuove norme europee — tra cui l’European Media Freedom Act e la direttiva Anti-SLAPP — la loro applicazione procede lentamente e spesso solo sulla carta. In molti casi, i governi ignorano le raccomandazioni della Commissione europea, alimentando dubbi sulla reale capacità dell’UE di tutelare la libertà e il pluralismo dei media.

Eva Simon, senior advocacy officer di Civil Liberties Union for Europe (Liberties), ha dichiarato: “La qualità della democrazia e il rispetto dello Stato di diritto sono strettamente legati alla libertà dei media. Quando lo Stato di diritto si indebolisce – per scelta politica o per inerzia – anche la libertà dei media ne risente immediatamente. Un sistema mediatico sano e pluralista è allo stesso tempo una cartina di tornasole e il riflesso della democrazia. Per questo l’European Media Freedom Act deve essere recepito e, soprattutto, applicato in modo rapido ed efficace in tutti gli Stati membri.”

Il rapporto completo è disponibile qui: liberties.eu/f/fzija7

Chi è Liberties

La Civil Liberties Union for Europe (Liberties) è un’organizzazione con sede a Berlino che riunisce 24 associazioni in tutta l’UE. Si occupa di diritti civili e digitali, tra cui Stato di diritto, libertà dei media, spazio civico, SLAPP, privacy, pubblicità politica, integrità elettorale, intelligenza artificiale e sorveglianza di massa.

Chi è CILD

Nata nel 2014, la Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti civili (CILD) è una iniziativa di collaborazione permanente fra organizzazioni della società civile che lavorano per difendere e promuovere i diritti fondamentali, unendo campagne di comunicazione, azione legale, formazione e attività di supporto organizzativo.

Sono disponibili anche i rapporti annuali degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.