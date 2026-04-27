Grazia a Nicole Minetti, Quirinale: “Chiesta verifica a ministero della Giustizia”

L’ufficio stampa del Quirinale comunica che la Presidenza della Repubblica ha inviato, in data odierna, la seguente lettera al Ministero della Giustizia: “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza, su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa”.
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Nel testo si fa riferimento alle recenti notizie di stampa che mettono in dubbio la veridicità degli elementi presentati nella domanda di clemenza. Per questo motivo, su indicazione del Presidente della Repubblica, viene chiesto al Ministero di acquisire con urgenza tutte le informazioni necessarie a verificare la fondatezza di quanto riportato dalla stampa. La richiesta del Quirinale mira quindi a chiarire rapidamente la correttezza dei dati alla base del provvedimento di grazia, alla luce delle contestazioni emerse pubblicamente.