Guerra Iran- Usa news del 08.05.2026

Secondo gli Stati Uniti, gli iraniani avrebbero lanciato i primi attacchi contro i cacciatorpediniere americani, mentre Teheran accusa l’esercito statunitense di aver violato il cessate il fuoco. Il presidente americano, tuttavia, sostiene che i negoziati stiano procedendo, pur continuando a minacciare la Repubblica islamica.

E’ ancora alta tensione nello Stretto di Hormuz, oggi venerdì 8 maggio, con attacchi incrociati tra Iran e Usa. Mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l’attacco a una petroliera, gli Stati Uniti parlano invece di “azioni difensive” in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due Paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello Stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell’arco di 30 giorni. Trump intanto avverte: “Intesa in fretta o colpiremo molto più forte”.

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Nel mezzo dello scontro, gli Emirati arabi uniti denunciano intanto nuovi attacchi “dall’Iran” con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea per intercettarli.

7 minuti fa

Libano, ancora raid Israele nel Sud: almeno 12 morti

In Libano, riporta la Cnn secondo quanto riferito dal ministero della Salute del Paese, i bombardamenti aerei israeliani hanno continuato a devastare la regione, causando almeno 12 morti e decine di feriti. Tra le vittime dei raid aerei che hanno colpito diversi villaggi del Libano meridionale nelle ultime 24 ore, ci sarebbero anche un paramedico e un bambino.

Israele e Hezbollah continuano a colpirsi a vicenda nel Sud del Paese, nonostante il cessate il fuoco. Il terzo round di colloqui tra Israele e Libano è previsto per giovedì e venerdì prossimi a Washington, secondo quanto riferito da un funzionario del Dipartimento di Stato e da una fonte israeliana.

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22 minuti fa

Le forze armate degli Stati Uniti non stanno utilizzando delfini kamikaze per la rimozione delle mine nello Stretto di Hormuz. Una fonte al Pentagono, consultata da Adnkronos, ha negato tale ipotesi. Ma questo non significa che Washington non ne abbia

Gli Usa schierano delfini kamikaze in guerra contro l’Iran? Il ‘mistero’ del Pentagono

Fonte del Pentagono all’Adnkronos minimizza le notizie secondo cui Teheran avrebbe schierato gli animali

www.adnkronos.com

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37 minuti fa

Trump: “Intesa in fretta o colpiremo molto più forte”

Gli Stati Uniti colpiranno l’Iran “molto più forte” se Teheran non accetterà “in fretta” un accordo. Parola di Donald Trump. Su Truth il presidente degli Stati Uniti ha scritto nella notte che “tre cacciatorpediniere americani hanno attraversato, con grande successo, lo Stretto di Hormuz, sotto il fuoco”, senza conseguenze, “mentre” hanno subito “gravi danni gli aggressori iraniani”. “Sono stati completamente distrutti, insieme a numerose piccole imbarcazioni, usate per sostituire la loro Marina completamente decapitata – ha aggiunto – Missili sono stati lanciati contro i nostri cacciatorpediniere e sono stati facilmente abbattuti. Droni sono stati inceneriti in volo”.

L’Iran, ha continuato, “non è un Paese normale”. “Un Paese normale avrebbe consentito il passaggio dei cacciatorpediniere, ma l’Iran non è un Paese normale. Sono guidati da pazzi e se avessero la possibilità di usare un’arma nucleare lo farebbero senza esitazione – ha scritto ancora – Ma non avranno mai questa occasione e proprio come li abbiamo messi ko ancora una volta oggi, li metteremo ko in modo molto più duro e violento, in futuro, se non firmeranno il loro accordo, in fretta”.

Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Three World Class American Destroyers just transited, very successfully, out of the Strait of Hormuz, under fire. There was no damage done to the three Destroyers, but great damage done to the Iranian attackers. They were completely destroyed along with numerous small boats, which are being used to take the place of their fully decapitated Navy. These boats went to the bottom of the Sea, quickly and efficiently. Missiles were shot at our Destroyers, and were easily knocked down. Likewise, drones came, and were incinerated while in the air. They dropped ever so beautifully down to the Ocean, very much like a butterfly dropping to its grave! A normal Country would have allowed these Destroyers to pass, but Iran is not a normal Country. They are led by LUNATICS, and if they had the chance to use a Nuclear Weapon, they would do it, without question — But they’ll never have that opportunity and, just like we knocked them out again today, we’ll knock them out a lot harder, and a lot more violently, in the future, if they don’t get their Deal signed, FAST! Our three Destroyers, with their wonderful Crews, will now rejoin our Naval Blockade, which is truly a “Wall of Steel.” President DONALD J. TRUMP

truthsocial.com

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52 minuti fa

Nuovo attacco Iran a Emirati Arabi Uniti: intercettati missili e droni

Gli Emirati arabi uniti denunciano nuovi attacchi “dall’Iran” con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea in risposta a “operazioni con missili e droni”, ha invitato gli abitanti a mantenere la “calma” e a seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio sugli obiettivi che sarebbero finiti nel mirino, ma il ministero “conferma che quanto udito in diverse zone del Paese è da attribuire all’attività dei sistemi di difesa aerea per intercettare missili balistici, missili da crociera e droni”.

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Oggi

07:15

E’ ancora alta tensione nello Stretto di Hormuz, oggi venerdì 8 maggio, con attacchi incrociati tra Iran e Usa. Mentre Teheran accusa Washington di aver violato la fragile tregua con l’attacco a una petroliera, gli Stati Uniti parlano invece di “azioni difensive” in risposta a droni e missili iraniani. Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre i due Paesi dialogano sul memorandum di 14 punti che dovrebbe favorire la riapertura dello Stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell’arco di 30 giorni

Iran-Usa, è guerra nello Stretto di Hormuz: le accuse di Teheran a Trump

I media di Teheran denunciano un attacco americano ad una petroliera: ‘Droni e missili contro 3 cacciatorpediniere degli Stati Uniti’

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