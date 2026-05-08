CULTURA E SPETTACOLO

Palermo Teatro Biondo in scena “Non si sa come”

Marina PellitteriBy Nessun commento2 Mins Read

Non si sa come
di Luigi Pirandello
regia Paolo Valerio
con Franco Branciaroli,
Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi, Emanuele Fortunati
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
luci Gigi Saccomandi
movimenti di scena Monica Codena
video Alessandro Papa
produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia / Teatro de gli Incamminati / Centro Teatrale Bresciano / Teatro Biondo Palermo

Franco Branciaroli è il protagonista di Non si sa come con la regia di Paolo Valerio.
A novant’anni dal suo debutto italiano, avvenuto nel 1935 proprio nell’anno in cui Pirandello ricevette il Premio Nobel, questo dramma intenso e visionario torna oggi a interrogare il pubblico contemporaneo sui fragili confini tra istinto e ragione, colpa e coscienza, controllo e desiderio.
Paolo Valerio prosegue così il suo percorso di ricerca nella psicologia e nell’animo umano, già intrapreso con La coscienza di Zeno, scegliendo di attraversare l’universo pirandelliano con uno sguardo lucido e profondamente contemporaneo. Al centro della vicenda c’è Romeo Daddi, interpretato da Franco Branciaroli: un uomo rispettabile, colto, apparentemente irreprensibile, improvvisamente travolto dal riaffiorare di colpe e impulsi che mettono in crisi ogni certezza morale.
Accanto a Branciaroli, Alessandro Albertin, Valentina Violo, Ester Galazzi ed Emanuele Fortunati danno vita a una partitura teatrale tesa e inquieta, ambientata in una società elegante e raffinata, dietro la quale Pirandello lascia emergere il volto più oscuro e incontrollabile dell’essere umano.
Non si sa come diventa così una riflessione lacerante sull’irrazionalità dell’uomo, sui cosiddetti “delitti innocenti”, sulla fragilità della coscienza e e sulla possibilità che l’istinto possa improvvisamente sopraffare la ragione. Temi che risuonano drammaticamente attuali.

Durata dello spettacolo: 1 ora e 30 minuti senza intervallo.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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