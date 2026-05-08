CULTURA E SPETTACOLO

Teatro romano di Ostia / Teatro Ostia Antica Festival 2026 Il senso del passato

Marina PellitteriBy Nessun commento2 Mins Read

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Stagione 2025-2026
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Teatro romano di Ostia
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Teatro Ostia Antica Festival 2026
Il senso del passato
Non perdere il festival: i biglietti sono ora disponibili!

Teatro Ostia Antica Festival 2026
Il edizione
25 giugno – 18 luglio 2026
Il Teatro di Roma torna in scena a Ostia Antica.
Al via la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival 2026. Il Senso del Passato.
Nello straordinario scenario del Teatro Romano di Ostia un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con i linguaggi della contemporaneità, offrendo uno sguardo sulle sfide del presente.
Dalla tragedia greca alla danza d’avanguardia, il Festival si distingue per l’incontro tra tradizione e l’innovazione della scena contemporanea, attraverso le creazioni di quattro maestri della scena nazionale e internazionale:
Theodoros Terzopoulos, Asterios Peltekis, Angelin Preljocaj e Filippo Dini.

Lo spettacolo
25 – 26 giugno
Le Baccanti

di Euripide
Theodoros Terzopoulos

4 – 5 luglio / prima nazionale
Lysistrata

di Aristofane
Asterios Peltekis

10 – 11 luglio / DANZA
Requiem(s)

Angelin Preljocaj

17 – 18 luglio
Alcesti

di Euripide
Filippo Dini

Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato – comunicato stampa

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Crediti

Le date
gio
25
giugno
ven
26
giugno
sab
4
luglio
dom
5
luglio
ven
10
luglio
sab
11
luglio
ven
17
luglio
sab
18
luglio
Spettacolo ore 21:00
Le Baccanti
di Euripide
regia Theodoros Terzopoulos

N. B. L’accesso al teatro dista circa 600 mt. dall’ingresso degli scavi ed è raggiungibile a piedi in circa 10-12 minuti.

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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