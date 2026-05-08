Teatro romano di Ostia / Teatro Ostia Antica Festival 2026 Il senso del passato

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Stagione 2025-2026

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Teatro romano di Ostia

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Teatro Ostia Antica Festival 2026

Il senso del passato

Non perdere il festival: i biglietti sono ora disponibili!

Teatro Ostia Antica Festival 2026

Il edizione

25 giugno – 18 luglio 2026

Il Teatro di Roma torna in scena a Ostia Antica.

Al via la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival 2026. Il Senso del Passato.

Nello straordinario scenario del Teatro Romano di Ostia un cartellone di respiro internazionale che intreccia la forza del mito classico con i linguaggi della contemporaneità, offrendo uno sguardo sulle sfide del presente.

Dalla tragedia greca alla danza d’avanguardia, il Festival si distingue per l’incontro tra tradizione e l’innovazione della scena contemporanea, attraverso le creazioni di quattro maestri della scena nazionale e internazionale:

Theodoros Terzopoulos, Asterios Peltekis, Angelin Preljocaj e Filippo Dini.

Lo spettacolo

25 – 26 giugno

Le Baccanti

di Euripide

Theodoros Terzopoulos

4 – 5 luglio / prima nazionale

Lysistrata

di Aristofane

Asterios Peltekis

10 – 11 luglio / DANZA

Requiem(s)

Angelin Preljocaj

17 – 18 luglio

Alcesti

di Euripide

Filippo Dini

Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato – comunicato stampa

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Crediti

Le date

gio

25

giugno

ven

26

giugno

sab

4

luglio

dom

5

luglio

ven

10

luglio

sab

11

luglio

ven

17

luglio

sab

18

luglio

Spettacolo ore 21:00

Le Baccanti

di Euripide

regia Theodoros Terzopoulos

N. B. L’accesso al teatro dista circa 600 mt. dall’ingresso degli scavi ed è raggiungibile a piedi in circa 10-12 minuti.