“2 giugno, le donne votano e entrano nella Costituente”, domani evento in Campidoglio

Roma Capitale celebra con gli studenti e le studentesse gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne.

Grazie ad una iniziativa di ANPI Roma e della Fondazione Nilde Iotti, con il patrocinio di Roma Capitale – Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro, dal titolo “2 giugno, le donne votano e entrano nella Costituente”, si dà luogo a un’importante occasione di approfondimento e riflessione sul contributo fondamentale che le donne hanno offerto alla costruzione dell’Italia democratica e repubblicana, a partire dal loro ingresso nella vita politica e istituzionale del Paese.

L’evento è in programma domani, martedì 12 maggio, dalle ore 9.30, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Aprirà i lavori il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Introdurrà l’iniziativa Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro.

Sono previsti i saluti di Carla Fermariello, presidente della Commissione Scuola.

Interverranno: Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti; Marina Pierlorenzi, presidente dell’ANPI provinciale di Roma. Coordinerà Simona Maggiorelli, direttrice di Left.

Sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direz. Servizi alla Persona) svolto dalla Coop. Segni di Integrazione Lazio.