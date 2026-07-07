ROMA: ASSESSORATO AL PATRIMONIO: ISTITUITA TASK FORCE PER GLI SPAZI SOCIALI E CULTURALI

ASSESSORATO AL PATRIMONIO: ISTITUITA TASK FORCE PER GLI SPAZI SOCIALI E CULTURALI

Roma, 6 luglio 2026 – Dopo il grande successo di partecipazione e iniziative legate alla IV edizione di Felicittà, l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale ha stabilito di rilanciare il percorso di assegnazione degli spazi sociali e culturali della città e di implementazione della Delibera 104/2022, l’atto che regola la concessione degli spazi pubblici con finalità sociale.

A tal fine è stata istituita presso l’Assessorato una task force, presieduta dall’Assessore Tobia Zevi, a cui parteciperanno il Capo Dipartimento Tommaso Antonucci, la Direttrice della Valorizzazione Silvia Romano e la Capo Staff Valentina Senese, oltre a rappresentanti di Risorse per Roma e Aequa Roma sulla base degli argomenti da trattare.

Nell’ambito dei lavori della task force, l’Assessorato intende promuovere il coinvolgimento delle realtà sociali interessate nelle fasi di ascolto e confronto, nel rispetto delle procedure amministrative necessarie a garantirne la corretta partecipazione.

Scopo di questo gruppo di lavoro è accelerare sulle pratiche che incontrano maggiori complessità amministrative e individuare possibili modifiche procedurali in grado di rendere più agevole un lavoro che sta consentendo di procedere con continuità nel percorso di assegnazione in concessione degli spazi sociali e culturali della città.

Le prime riunioni sono state convocate per i giorni 9 luglio alle ore 14, il 13 luglio alle ore 16.30, il 20 luglio sempre alle 16.30 e il 27 luglio alle ore 15.

Lo rende noto l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma Capitale.

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