Il cavallo Diodoro e il fantino Tittia portano il Drappellone di Ismaele Nones in via del Casato
Palio 3 luglio 2026, vince l’Aquila
E’ la Nobile Contrada dell’Aquila a vincere il Palio del 2 luglio 2026, che si è corso oggi, venerdì 3 luglio, dopo il rinvio per maltempo, con il cavallo Diodoro e il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia. Il Drappellone di Ismaele Nones, dedicato alla Madonna di Provenzano e intitolato all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, va dunque nel rione di via del Casato. La Carriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19.30. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Onda, l’Aquila ha preso subito il comando, approdando in testa alla prima curva di San Martino e conducendo la corsa fino alla fine. Dietro l’accoppiata formata da Tittia e Diodoro, è stata soprattutto la Civetta a provare ad accorciare le distanze fino all’ultimo giro, ma l’Aquila ha raggiunto il bandierino concludendo in trionfo.
Questo l’ordine ai canapi per la mossa agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti:
POSTO AI CANAPI
CONTRADA
FANTINO
CAVALLO
1
Oca
Sebastiano Murtas detto Grandine
Benitos
2
Bruco
Dino Pes detto Velluto
Donrodrigo
3
Leocorno
Andrea Sanna detto Virgola
Volpino
4
Torre
Enrico Bruschelli detto Bellocchio
Entu de P. Ulpu
5
Civetta
Giuseppe Zedde detto Gingillo
Viso d’Angelo
6
Drago
Diego Minucci detto Fastidio
Eberardo
7
Aquila
Giovanni Atzeni detto Tittia
Diodoro
8
Giraffa
Federico Guglielmi detto Tamuré
Diosu de Campeda
9
Valdimontone
Salvatore Nieddu detto Lesto
Canarinu
Rincorsa
Onda
Carlo Sanna detto Brigante
Anda e Bola
Il popolo dell’Aquila, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino presso la Collegiata di Santa Maria in Provenzano per rendere omaggio alla Madonna di Provenzano. L’ultima vittoria dell’Aquila era del 3 luglio 1992, con il fantino Andrea Degortes detto Aceto e il cavallo Galleggiante.
Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, nato a Nagold (Germania) il 13 aprile 1985, è alla sua dodicesima vittoria (su un totale di quarantadue Carriere corse) dopo quella del 3 luglio 2025 nell’Oca, sempre con il cavallo Diodoro. Il cavallo Diodoro, castrone baio di sette anni, è alla sua seconda vittoria su tre Palii corsi. Capitano della Aquila è Duccio Carapelli; Fiduciari sono Tommaso Mandriani, Dario Caro e Pierluigi Vannini. Priore è Gabriele Fattorini, Barbaresco Leonardo Bianciardi.
Il fantino del Drago, Diego Minucci, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in codice minore. Il cavallo Entu de Petra Ulpu, tempestivamente soccorso con l’ambulanza veterinaria predisposta dal Comune di Siena, è stato trasportato presso la clinica veterinaria del Ceppo (in località Monteresi) per accertamenti. Gli altri cavalli sono tutti regolarmente rientrati nelle rispettive stalle.