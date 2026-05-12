Echoes of Practice,

intersezioni mediterranee

22 maggio 2026, ore 18.30

Palazzo della Cultura

via Vittorio Emanuele II, 121 – Catania

Venerdì 22 maggio 2026 il Palazzo della Cultura di Catania ospita “Echoes of Practice, intersezioni mediterranee”, incontro promosso da Fondazione OELLE in collaborazione con Artissima. Istituzioni, curatori e artisti vincitori del Premio OELLE – Mediterraneo Antico, parleranno del Mediterraneo come spazio di ricerca, attraversamento e produzione culturale contemporanea.

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 18.30, il Palazzo della Cultura di Catania ospiterà Echoes of Practice, intersezioni mediterranee, incontro promosso da Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS in collaborazione con Artissima – Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Premio OELLE – Mediterraneo Antico e si propone come un momento di dialogo e confronto dedicato alle pratiche artistiche contemporanee che attraversano il Mediterraneo, inteso come spazio culturale, politico e simbolico in continua trasformazione. Ogni anno, una giuria internazionale seleziona ad Artissima unə artistə la cui ricerca rispecchi la visione e la missione della Fondazione OELLE. Il premio si sviluppa attraverso una residenza in Sicilia, concepita come esperienza immersiva di attraversamento del territorio, favorendo incontri, esplorazioni e la produzione di nuove opere nate dal dialogo con il contesto culturale e sociale dell’isola.

Ad aprire i lavori saranno Enrico Trantino, Sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Catania e Lina Scalisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania. Interverranno, Ornella Laneri, Presidente della Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS, Luigi Fassi, Direttore di Artissima, Cesare Biasini Selvaggi, Direttore Editoriale di Exibart, artisti Caroline Ricca Lee e Thomias Radin, vincitori del Premio OELLE Mediterraneo Antico nelle edizioni 2023 e 2025.

«Siamo felici che il Premio OELLE continui a scegliere Artissima come luogo di incontro e selezione. L’appuntamento di Catania testimonia come riconoscimenti come questo trovino il loro senso più profondo nel tempo: nel dialogo che si costruisce, nelle relazioni che si attivano, nei progetti che prendono forma a partire da un territorio» dichiara Luigi Fassi – Direttore di Artissima.»

«Con Echoes of Practice, intersezioni mediterranee desideriamo focalizzare l’attenzione sul ruolo per noi centrale delle residenze d’artista in un territorio ricco di tradizioni culturali e visioni artistiche contemporanee, ma ancora forse troppo marginale rispetto al sistema internazionale dell’arte», dichiara Ornella Laneri. «In queste quattro edizioni delPremio OELLE – Mediterraneo Antico abbiamo visto nascere relazioni e attivarsi contaminazioni che hanno aperto nuove prospettive a giovani artisti e artiste siciliani.»

L’incontro è realizzato in co-organizzazione con il Comune di Catania.

Valentina Lucia Barbagallo

giornalista pubblicista (ODG Sicilia n. 161775)

v.barbagallo@balloonproject.it

pec valentinabarbagallo@pecgiornalisti.it

Tel. 349 84 71 800

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