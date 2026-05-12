“Sacrificare il sacro”: una conferenza per ricostruire la storia del Teatro Massimo sorto su un terreno intriso di sacralità e cultura

“Sacrificare il sacro”: una conferenza della studiosa Flaminia Ferlito al Teatro Massimo di Palermo, per ricostruire la storia del Teatro sorto su un terreno profondamente intriso di sacralità e cultura. Sabato 16 maggio ore 18:00 | Sala ONU. In collaborazione con Fondazione Palazzo Butera e Bibliotheca Hertziana – Istituto Max Planck.

Palermo, 12 maggio 2026. Oltre a essere un capolavoro dell’architettura di fine Ottocento, il Teatro Massimo è il risultato di una delle più affascinanti trasformazioni urbane d’Europa. Sabato 16 maggio alle ore 18:00, nella Sala ONU del Teatro Massimo, la storica dell’arte Flaminia Ferlitocon la conferenza “Sacrificare il sacro”,presenterà i risultati di uno studio che riporta alla luce il tessuto urbano, artistico e umano su cui sorse il Teatro, inaugurato il 16 maggio del 1897e dove, a partire dal 1868, un intero quartiere nel cuore del centro storico venne radicalmente ridisegnato. In questo processo scomparvero quattro complessi religiosi: San Francesco alle Stimmate, San Giuliano, Sant’Agata alle Mura e Santa Marta. Tuttavia, come dimostra la ricerca di Flaminia Ferlito, non tutto andò perduto. Attraverso una rilettura critica e l’analisi di fonti archivistiche inedite, dallo studio emergono le tracce di un patrimonio straordinario rimasto a lungo disperso. Opere, frammenti e memorie riemergono da una storia di cancellazione solo apparente: ne sono esempio gli straordinari stucchi di Giacomo Serpotta, oggi conservati presso l’Oratorio dei Bianchi, testimonianza di un’eredità artistica che continua a vivere nella memoria della città.

Lo studio, sviluppato nell’ambito della collaborazione tra la Bibliotheca Hertziana e Palazzo Butera, propone così, a distanza di 129 anni esatti dall’inaugurazione del Teatro, uno sguardo nuovo su questa profonda metamorfosi e sul Teatro Massimo divenuto un simbolo della comunità cittadina e sorto su un terreno già profondamente intriso di sacralità e cultura.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Flaminia Ferlito è una storica dell’arte, dottore di ricerca in Analisi e Gestione del Patrimonio Artistico presso l’IMT Scuola Alti Studi di Lucca. I suoi interessi si concentrano sul patrimonio religioso italiano, con particolare attenzione alle modalità con cui esso è stato gestito, tutelato, disperso e introdotto nel mercato artistico internazionale nel periodo successivo all’Unità d’Italia. Nel 2025 ha svolto ricerche tra Palermo e Roma grazie a una borsa predottorale nell’ambito del programma “Viaggio a Palermo”, promosso dalla Bibliotheca Hertziana (Dipartimento Michalsky) in collaborazione con Palazzo Butera. Nel 2024 è stata visiting researcher presso la Columbia University di New York, mentre nel 2023 ha ricoperto il ruolo di visiting scholar presso l’University of California, Berkeley.

Foto in alto: Salvatore Coco, su progetto di Giovanni Battista Basile, modello per il Teatro Massimo di Palermo. Palermo, Foyer del Teatro Massimo (foto: Biblioteca Hertziana MPI, foto Roberto Sigismondi)

1930 circa, Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas, Sala del Serpotta