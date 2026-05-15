‘Il Sacro ritorno all’Essenza’, domani a Milo la giornata dedicata ai percorsi della conoscenza nel segno di Battiato.

Dopo la giornata inaugurale ospitata oggi al Palazzo della Cultura di Catania, entra nel vivo il festival ‘Il Sacro ritorno all’Essenza. Arte e spiritualità dai percorsi di Franco Battiato’, progetto ideato e promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente e riconosciuto dal Ministero della Cultura come Progetto Speciale 2026. Il festival proseguirà domani, venerdì 15 maggio, a Milo con una giornata interamente dedicata ai linguaggi della ricerca interiore, della performance e della sperimentazione artistica. Ad aprire il programma, al Centro Servizi ‘Cav. S. Arcidiacono’, sarà ‘I Modi di Conoscere’, performance esperienziale sul Buddhismo tibetano condotta dal Maestro Ghesce Dorjee Wangchuk, articolata in due sessioni, alle ore 10 e alle ore 15. Un percorso dedicato allo studio della mente, della consapevolezza e dei processi interiori, che coinvolgerà direttamente il pubblico in un’esperienza condivisa di ascolto e meditazione.

Il Maestro Ghesce Dorjee Wangchuk proviene dal monastero di Ganden, luogo profondamente legato al percorso spirituale di Franco Battiato. Un elemento particolarmente significativo sottolineato oggi da Fiorella Nozzetti, direttore artistico e presidente del Centro Studi di Gravità Permanente:

“Quest’anno il programma è particolarmente intenso, all’insegna del sacro. Avremo i seminari con il Maestro Ghesce Dorjee Wangchuk, che è un alto lignaggio del Buddhismo tibetano, venuto proprio dal monastero di Ganden, il monastero a cui Franco si rivolgeva nella sua ultima composizione. Franco non è riuscito ad andare in Tibet, allora il monaco del monastero lo abbiamo portato a Milo per lui”, ha dichiarato Fiorella Nozzetti. Alle ore 16.30 il Museo Virtuale di Milo ospiterà ‘Tropismi’, performance teatrale e musicale di Gabriele Gasparotti e Benedetta Dazzi, un rituale sonoro tra musica elettronica, voce, strumenti ad arco e suggestioni sensoriali. A seguire spazio agli incontri letterari, alle ore 18, con Davide Pulici, autore di ‘Nelle fauci del tempo’, moderato da Fabio Bagnasco, e, alle ore 19, con Emilia Villani con ‘Il volo dell’aquila. Viaggio di un’anima’.

La serata culminerà alle ore 21 in Piazza Belvedere Giovanni d’Aragona con la prima nazionale de ‘L’Aquila – Dalle sabbie del deserto all’ascensione dell’anima’, spettacolo teatrale con musica dal vivo scritto da Fabio Barra e diretto da Fabio Bagnasco. Un’opera poetica e simbolica che racconta il viaggio dell’uomo alla ricerca della propria essenza attraverso parola, musica, danza e visioni sceniche ispirate all’universo spirituale di Franco Battiato.

Durante l’incontro inaugurale di oggi sono intervenuti Andrea Guzzardi, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania, Alfio Cosentino, sindaco di Milo, e la dott.ssa Lucia Di Fatta, capo di gabinetto dell’Assessorato regionale al Turismo, che ha portato i saluti dell’assessore regionale Elvira Amata. Hanno inoltre inviato i propri saluti l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato e il sindaco di Riposto Davide Vasta, impossibilitati a partecipare per impegni già programmati. Sono intervenuti inoltre Fabio Bagnasco, vicepresidente del Centro Studi di Gravità Permanente e regista; Gabriele Crociata, Commissario Straordinario della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, che quest’anno riceverà il Premio Giusto Pio; il musicista e compositore Rosario Di Bella, che presenterà in prima nazionale il progetto ‘Spazio Sacro. Storie di Arcangeli’; il musicista Fabio Barra; l’attrice Lucia Sardo, presidente onorario del Centro Studi di Gravità Permanente, e l’attore Sandro Vergato.