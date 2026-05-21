Gemellaggio tra il polo per l’infanzia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e quello della Fondazione Ferrero di Alba

Un ponte tra esperienze, competenze e pratiche educative per consolidare servizi di qualità dedicati all’infanzia: è questo lo spirito del gemellaggio avviato tra il polo 0/6 dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il polo 0/6 della Fondazione Ferrero di Alba, promosso dalla Cooperativa Orsa, realtà che gestisce entrambi i servizi. L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa di creare una rete di confronto tra coordinatori pedagogici e responsabili dei servizi, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze educative già esistenti e sviluppare modelli organizzativi e pedagogici innovativi. I poli 0/6 rappresentano servizi educativi integrati che accompagnano i bambini nei primi anni di vita, garantendo continuità pedagogica, attenzione allo sviluppo armonico e un forte raccordo con le famiglie. In quanto servizi aziendali, infatti, rispondono ai bisogni di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sostenendo il benessere complessivo delle famiglie e favorendo un equilibrio tra tempi di cura e tempi di lavoro. In questa prospettiva, il gemellaggio costituisce un’importante occasione di crescita reciproca, in cui lo scambio educativo tra territori diversi consente infatti di rafforzare una cultura dell’infanzia condivisa, capace di mettere al centro la qualità dei servizi e il diritto dei bambini a vivere esperienze educative ricche, inclusive e significative. Il primo incontro del percorso di gemellaggio si è svolto ad Alba nel mese di dicembre scorso, mentre il secondo si è tenuto a Siena martedì 12 maggio, con l’impegno di proseguire nel tempo, trasformandosi in un’occasione stabile di confronto e dialogo finalizzata a rafforzare la rete di conoscenze e competenze tra territori diversi.