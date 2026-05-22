Virus Ebola Congo: OMS ampio supporto per arrestare l’epidemia

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L’OMS intensifica il sostegno alla risposta all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

L’OMS intensifica il sostegno alla risposta all’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo.

19 maggio 2026

Kinshasa – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sta intensificando gli sforzi e fornendo supporto al governo della Repubblica Democratica del Congo per istituire e ampliare rapidamente misure cruciali per controllare e arrestare l’epidemia di Ebola nella provincia nord-orientale di Ituri.

In seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza il 15 maggio 2026, l’OMS ha agito rapidamente, consegnando 11,5 tonnellate di forniture e attrezzature mediche essenziali entro 72 ore dalle strutture di Kinshasa e dai suoi centri regionali di emergenza di Dakar e Nairobi.

Più di 35 esperti e soccorritori dell’OMS e del Ministero della Salute sono stati inviati sul campo. Ulteriori squadre vengono dispiegate man mano che la risposta si intensifica per rafforzare le misure chiave, tra cui la sorveglianza epidemiologica per la diagnosi precoce, l’assistenza clinica, la prevenzione e il controllo delle infezioni e il coinvolgimento delle comunità per garantire il rispetto delle misure di salute pubblica.

La collaborazione con le organizzazioni partner e il settore privato è stata fondamentale per la consegna tempestiva dei rifornimenti di emergenza. La Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUSCO) ha fornito un supporto essenziale per il trasporto aereo dei rifornimenti da Nairobi e ha facilitato l’accesso via terra per migliorare l’efficacia operativa.

“La collaborazione con la MONUSCO è stata fondamentale per garantire una risposta rapida. La loro capacità di fornire supporto di trasporto aereo migliora significativamente le nostre capacità logistiche, consentendoci di rispondere efficacemente alle esigenze della comunità”, ha affermato Adama Thiam, responsabile delle operazioni di emergenza e della logistica regionali presso l’OMS Africa.

Inoltre, i negoziati con Ethiopian Airlines hanno permesso di riorganizzare le priorità dei loro voli per garantire la consegna urgente delle merci, dimostrando l’impegno dei nostri partner a fornire assistenza in questo momento critico.

Il materiale fornito comprende dispositivi di protezione individuale, kit medici, tende e articoli per l’acqua, i servizi igienico-sanitari e l’igiene: tutti elementi cruciali per prevenire le infezioni e gestire i casi in modo efficace.

Ulteriori rifornimenti sono già in transito da Kinshasa e raggiungeranno l’Ituri nei prossimi giorni per rafforzare le operazioni di risposta, salvare vite umane, proteggere gli operatori in prima linea e contribuire a porre fine all’epidemia.

L’epidemia si sta sviluppando in un contesto epidemiologico, umanitario e di sicurezza complesso, caratterizzato da insicurezza, popolazioni altamente mobili, compresi gli spostamenti transfrontalieri e il commercio, come quello minerario, nonché dalla presenza di numerose comunità di rifugiati.

Il Direttore Generale dell’OMS ha stabilito che l’epidemia, causata dal virus Ebola Bundibugyo, costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, che richiede coordinamento e cooperazione internazionali per la risposta.

A differenza della malattia da virus Ebola, non esiste un vaccino autorizzato o una terapia specifica per la malattia da virus Bundibugyo. Sono in corso iniziative di ricerca e sviluppo per identificare e promuovere potenziali contromisure mediche. Le strategie di risposta si baseranno in larga misura su misure di sanità pubblica complete, tra cui cure di supporto, individuazione precoce dei casi, rigorosi protocolli di prevenzione e controllo delle infezioni, tracciamento accurato dei contatti, pratiche di sepoltura sicure e un profondo coinvolgimento della comunità.

Si tratta della diciassettesima epidemia nella Repubblica Democratica del Congo da quando il virus è stato identificato per la prima volta nel 1976. La precedente era stata un’epidemia di malattia da virus Ebola, conclusasi nel dicembre 2025.