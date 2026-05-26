ROMA. CAMION IN FIAMME: RIAPERTA RAMPA ACCESSO SOTTOVIA PONTE REGINA MARGHERITA

Roma, 25 maggio 2026 – È stata riaperta alle 9.30 di questa mattina la rampa di innesto al sottovia di Ponte Regina Margherita in direzione Lungotevere dei Mellini, chiusa nei giorni scorsi a seguito dell’incendio e della successiva esplosione di un camion avvenuti nel pomeriggio di venerdì scorso nei pressi di piazza delle Libertà.

Le alte temperature generate dal rogo avevano provocato il completo deterioramento del manto stradale della rampa, con l’asfalto letteralmente liquefatto e reso impraticabile. Per garantire la sicurezza della circolazione, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica era stata predisposta la chiusura dell’area interessata.

“Abbiamo lavorato senza interruzioni per consentire la riapertura nel più breve tempo possibile di un nodo viario particolarmente importante per la mobilità cittadina”, dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini. “L’intervento si è reso necessario dopo i gravi danni causati dall’incendio del mezzo pesante, che aveva compromesso completamente la pavimentazione stradale della rampa. Ringrazio il Dipartimento Lavori Pubblici, la Polizia Locale e tutte le squadre intervenute per il lavoro svolto con rapidità ed efficienza”.

L’intervento ha riguardato la rimozione dell’asfalto danneggiato, il ripristino della pavimentazione e la verifica delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura prima della riapertura al traffico.