*Un appuntamento unico ai Musei Capitolini – Villa Caffarelli:*
📍Roma
fino al 13 dicembre
_Diego Rivera e la costruzione dell’arte moderna in Messico nel XX secolo_
🔹La più grande esposizione – da decenni – sull’arte messicana in Europa.
🔸La prima realizzata in Italia sull’artista messicano.
🔹Accanto alle sue opere (30 au 140) anche capolavori di artisti straordinari come Frida Kahlo, José María Velasco, Lozano e molti altri.
🔸Ad arricchire il percorso alcuni video e scatti fotografici fatti dalla grande Tina Modotti a Rivera .