FESTIVAL DEL MEDIOEVO

Pronta a riaccendersi la competizione tra le Gaite.

Tra le novità di quest’anno la Notte medievale.

SCOPRI IL PROGRAMMA

Dal 17 al 28 giugno 2026 torna a Bevagna, suggestivo borgo medievale in Umbria, il Mercato delle Gaite, storica rievocazione della vita quotidiana di epoca medievale. Arti e professioni, nobili e popolo, cibo e suoni, per una ricostruzione di grande rigore, suggestione e qualità scenica che racconta 100 anni – tra il 1250 ed il 1350 – nella storia di questo affascinante borgo nel cuore verde d’Italia.

Le quattro Gaite. Cuore della manifestazione è la sfida tra le Gaite San Giorgio, San Giovanni, Santa Maria e San Pietro, che apriranno ai visitatori le varie espressioni del periodo medievale rievocato. I mestieri medievali, due per ogni Gaita, così come i mercati medievali, uno per ciascuna Gaita, saranno a disposizione di visitatori curiosi e appassionati del Medioevo offrendo un’immersione autentica nella vita quotidiana del Medioevo.

Inaugurazione. La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 17 giugno alle 21.30 in Piazza Filippo Silvestri con con l’ingresso delle magistrature, delle quattro gaite e il giuramento del podestà. A seguire lo spettacolo teatrale “L’inverno dell’anima”.

PRENOTA LO SPETTACOLO INAUGURALE

I contenuti. Il programma sarà caratterizzato da spettacoli di artisti di strada, itinerari guidati, spettacoli teatrali, concerti, laboratori, antichi giochi, musica, workshop ad affiancare la competizione tra le quattro “Gaite” – i quartieri cittadini – a colpi di cucina, mestieri, mercato e tiro con l’arco: un’immersione autentica e affascinante nella vita di un borgo dell’Italia centrale durante il Medioevo.

Tra gli spettacoli teatrali, il 24 giugno alle ore 21.30, in Piazza Filippo Silvestri, andrà in scena lo spettacolo “Francesco. Il cantico” con la regia di Giacomo Nappini, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza e ai visitatori, offrendo l’opportunità di vivere con emozione l’epopea di Frate Francesco. Un appuntamento reso possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

Sabato 20 giugno 2026

dalle 19.00 alle 23.00

La Notte Medievale

Bevagna si trasforma in un grande teatro sotto il cielo stellato. Arte, musica, danza, gastronomia e molto altro dal tramonto per vivere una notte di sensazioni antiche.

Grande novità dell’edizione 2026, la Notte Medievale è un’esperienza unica, capace di unire la magia della rievocazione medievale alle bellezze artistiche e storiche della città di Bevagna.

Cuore della serata sarà “Voci dal Medioevo”, un evento teatrale diffuso nel cuore storico di Bevagna. Dalle ore 19 alle 23, cinque luoghi del borgo ospitano altrettante performance ispirate ai grandi autori medievali: Jacopone da Todi, Cecco Angiolieri, Francesco d’Assisi, Boccaccio, Dante Alighieri.

A cura di Agape Teatro con la regia di Angelo Barone.

PRENOTA LA NOTTE MEDIEVALE

A chiudere la manifestazione, domenica 28 giugno, la celebre gara di tiro con l’arco tra le quattro Gaite. Una sfida entusiasmante che si disputa l’ultima sera nel silenzio di una piazza gremita all’inverosimile, rotto dall’infrangersi della freccia sul piattino di coccio, dai cori di sostegno ai propri arcieri, dalle acclamazioni per i vincitori. Sono i 12 arcieri delle 4 Gaite i protagonisti del gran finale.

A seguire la proclamazione della Gaita vincitrice del Palio 2026.

Per tutti gli aggiornamenti segui il Mercato delle Gaite sui suoi canali

Facebook

Il sito del Mercato delle Gaite

Il canale YouTube

Instagram

12 giugno 2026

Copyright © 2026 Festival del Medioevo APS.

Tutti i diritti riservati.

Il nostro indirizzo e-mail:

ufficiostampa@festivaldelmedioevo.it

Vuoi cambiare la modalità di ricezione delle nostre newsletter o cancellarti dai destinatari?

Puoi modificare o cancellare il tuo indirizzo.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), La informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”). Qualora il messaggio pervenga anche a persona non interessata, invitiamo a cancellarsi dalla lista attraverso la funzione “cancellare”. Grazie.