PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE TEATRI DI SIENA 2026-2027

Direzione artistica: Vincenzo Bocciarelli

La nuova stagione dei Teatri di Siena si articola in quattro distinti calendari – Sipario Rosso, Sipario Blu, Extra Sipario e Gran Galà delle arti sceniche – per un totale di ottantasei spettacoli. La programmazione, ricca e diversificata, spazia dai grandi classici alle nuove produzioni, con la partecipazione di rinomati artisti.

SIPARIO ROSSO – TEATRO DEI RINNOVATI

23-25 ottobre

BELLE E LA BESTIA – Musical

di Luca Cattaneo e Dario Belardi

Regia: Luca Cattaneo

Con: Giulia Penna, Fabrizio Voghera, Sergio Muniz

Produzione: Compagnia Dellora

30 ottobre – 1 novembre

PRIMA DEL TEMPORALE

da un’idea di Umberto Orsini e Massimo Popolizio

Regia: Massimo Popolizio

Con: Umberto Orsini, Flavio Francucci, Diamara Ferrero

Produzione: Compagnia Orsini

6-8 novembre

ANNA DEI MIRACOLI

di William Gibson

Regia: Emanuela Giordano

Con: Mascia Musy, Anna Mallamaci, Eliana De Marinis, Tommaso Bernabeo

Produzione: Teatro e Società

13-15 novembre

TUTTI GLI UOMINI CHE NON SONO

di Paolo Calabresi

Regia: Paolo Calabresi

Con: Paolo Calabresi, Carolina Di Domenico

Produzione: Nuovo Teatro

27-29 novembre

MARCO POLO E LE CITTÀ INVISIBILI

da Italo Calvino, adattamento di Edoardo Erba

Regia: Giuseppe Dipasquale

Con: Luca Zingaretti, Gianluigi Fogacci, Massimo Reale

Produzione: Marche Teatro

4-6 dicembre

BROTHER TO BROTHER – Dall’Etna al Fuji

Regia e coreografia: Roberto Zappalà

Con la Compagnia Zappalà Danza e i musicisti Munedaiko

Produzione: Compagnia Zappalà Danza & Munedaiko

11-13 dicembre

A CASA TUTTI BENE

tratto dal film di Gabriele Muccino e Paolo Costella

Regia: Gabriele Muccino

Con: Fabio Troiano, Anna Galiena, Alice Arcuri, Ilaria Carabelli e altri

Musiche: Nicola Piovani

Produzione: Best Live e Teatro Stabile d’Abruzzo

8-10 gennaio

IL LAGO DEI CIGNI

Musiche: Tchaikovsky

Coreografie: Marco Batti

Con: Balletto di Siena

Produzione: Balletto di Siena

15-17 gennaio

CENERENTOLA – Il Musical

Regia: Andrea Cecchi

Testi: Alessio Fusi e Andrea Cecchi

Musiche: Simone Fisti

Produzione: Compagnia delle Formiche

22-24 gennaio

EDUCAZIONE SENTIMENTALE

di Ivan Cotroneo

Regia: Ivan Cotroneo

Con: Giuseppe Fiorello

Produzione: Teatro Diana

29-31 gennaio

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

di Agatha Christie

Adattamento: Ken Ludwig

Traduzione: Edoardo Erba

Regia: Roberto Valerio

Produzione: Viola Produzioni – Centro di Produzione Teatrale

5-7 febbraio

OTELLO

di William Shakespeare

Drammaturgia: Dacia Maraini

Regia: Giorgio Pasotti

Con: Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni e altri

Produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo e Marche Teatro

12-14 febbraio

CONTRAZIONI PERICOLOSE

di Gabriele Pignotta

Regia: Gabriele Pignotta

Con: Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta

Produzione: ArtistiAssociati

2-4 marzo

LA REGINETTA DI LEENANE

di Martin McDonagh

Regia: Raphael Tobia Vogel

Con: Ambra Angiolini, Ivana Monti, Stefano Annoni, Edoardo Rivoira

Produzione: Teatro Franco Parenti

12-14 marzo

IL BERRETTO A SONAGLI

di Luigi Pirandello

Regia: Andrea Baracco

Con: Silvio Orlando e compagnia

Produzione: Cardellino SRL

19-21 marzo

I PROMESSI SPOSI

di Alessandro Manzoni

Regia: Giuseppe Argirò

Con: Giuseppe Pambieri, Paolo Triestino, Ruben Rigillo e altri

Produzione: Teatro della Città

9-11 aprile

DIOGGENE

di Giacomo Battiato

Regia: Giacomo Battiato

Con: Stefano Fresi

Produzione: Teatro Stabile d’Abruzzo

16-18 aprile

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI

scritto da Fausto Brizzi e Manuela Mazzocchi

Regia: Fausto Brizzi

Con: Flavio Insinna

Produzione: Savà Produzioni Creative, Teatro Stabile d’Abruzzo

SIPARIO BLU – TEATRO DEI ROZZI

4 novembre

L’ILLUSIONE CONIUGALE

di Eric Assous

Regia: Stefano Artissunch

Con: Attilio Fontana, Rosita Celentano, Stefano Artissunch

15 dicembre (ore 19)

CONCERTO LUDOVICO TRONCANETTI

Sinfonico Incanto – Storie di fiabe, amore e danza

Con il M° Ludovico Troncanetti

2 febbraio

VENERDÌ 13

Regia: Roberto Ciufoli

Con: Martina Colombari, Gianmarco Cro’, Federico Maria Isaia

26 febbraio

MI DIMETTO DA UOMO

Regia: Sergio Assisi

Con: Sergio Assisi, Giuseppe Cantore

8 marzo

BASTA UN FILO DI ROSSETTO

Regia: Marco Terenzi

Con: Barbara Foria

3 aprile – Teatro dei Rinnovati

EVENTO SPECIALE – ABBRACCI D’ARTE con Accademia Chigiana

Recital del pianista Hayato Sumino

EXTRA SIPARIO

20 ottobre – Teatro dei Rozzi

RIPETIZIONI D’AMORE

di Angelo Mellone

Regia: Raffaello Fusaro

Con: Angelo Mellone

25 novembre – Teatro dei Rinnovati

PROGETTO JOSEPHINE BAKER – Danzare la libertà

a cura di Gianluca Bocchino

Con la partecipazione di Germaine Acogny

22 dicembre – Teatro dei Rozzi

INNOCENTEVASIONE

Progetto Gruppo Musicale CellaMusica

Con detenuti e agenti della Polizia Penitenziaria

27 gennaio (serale) e 28 gennaio (matinée) – Teatro dei Rozzi

AFFETTI COLLATERALI

di Roberto Scarpetti

Regia: Marinella Anaclerio

16 marzo (serale) e 17 marzo (matinée) – Teatro dei Rozzi

MOLLY

scritto e diretto da Girolamo Lucania

Con: Letizia Alaide Russo

GRAN GALA’ ARTI SCENICHE

19 novembre – Teatro dei Rozzi

FATAL (Prima Nazionale)

Regia: Marcello Valassina

Coreografie: Francesca Selva

3 dicembre – Teatro dei Rozzi

PINOCCHIO (Prima Nazionale)

Dedicato al bicentenario della nascita di Carlo Collodi

Regia: Francesco Torrigiani

19-20 dicembre – Teatro dei Rinnovati

TOPO GIGIO MUSICAL

Regia: Maurizio Colombi

1 gennaio – Teatro dei Rinnovati

CONCERTO DI CAPODANNO

Con il M° Marco Severi e l’Orchestra Domenico Scarlatti

3 gennaio – Teatro dei Rinnovati

VIRTUAL REALITY – Teatro fisico per tempi digitali

di Liubov Cherepakhina

Con il Quartetto DEKRU

19 febbraio – Teatro dei Rinnovati

THE WALL_DANCE TRIBUTE

SPETTACOLO DI CHIUSURA DELLA STAGIONE

22 aprile – Teatro dei Rinnovati

L’AVARO IMMAGINARIO

di e con Enzo Decaro

Regia di Enzo Decaro

Produzione: I due della Città del Sole