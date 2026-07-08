comunicato stampa 8 luglio 2026

Attivi assistenza sanitaria e sociale, consegna di pasti e farmaci a domicilio,

aiuti per la spesa e servizi dedicati alle persone senza dimora

Emergenza caldo: Comune di Siena, Asp e rete territoriale

rafforzano i servizi a sostegno delle persone più fragili

Il Comune di Siena, insieme ad Asp Città di Siena, Società della Salute Senese e alla rete delle associazioni del terzo settore, ricorda ai cittadini tutti i servizi attivi sul territorio per sostenere anziani, persone fragili e cittadini in condizioni di difficoltà durante il periodo caratterizzato dalle elevate temperature. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire una presenza concreta e capillare sul territorio, capace di intercettare i bisogni quotidiani di anziani soli, persone fragili, cittadini temporaneamente in difficoltà e persone senza dimora. Una rete di prossimità che, durante il periodo estivo, mette al centro ascolto, accompagnamento, consegne a domicilio, servizi di prima necessità e attenzione alle situazioni di maggiore vulnerabilità.

“Le ondate di calore – sottolinea l’assessore ai servizi sociali del Comune di Siena, Micaela Papi – rappresentano un rischio concreto soprattutto per le persone più anziane, per chi vive da solo e per chi si trova in condizioni di fragilità. Per questo, il Comune di Siena ha voluto rafforzare, insieme insieme ad Asp, SdSS e al prezioso mondo del volontariato una rete di servizi vicina alle persone e alle famiglie. Dalla consegna dei pasti e dei farmaci agli aiuti per la spesa, fino ai servizi dedicati alle persone senza dimora, vogliamo che nessuno si senta lasciato solo nei giorni più caldi. Rivolgo anche un appello ai cittadini, ai familiari, ai vicini di casa e alle comunità di quartiere: prestare attenzione a chi è più fragile può fare davvero la differenza”.

Particolare attenzione è rivolta alle persone anziane o in condizioni di fragilità che, a causa del caldo intenso, possono avere difficoltà a uscire di casa anche per attività ordinarie. In questi casi è possibile rivolgersi al Punto di ascolto della Misericordia di Siena, contattando il numero 0577/210260, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16. A questo servizio si aggiunge il potenziamento dello Sportello sociale, coordinato dalla Pubblica Assistenza insieme alle associazioni del terzo settore nell’ambito del progetto Si Siena Sociale 2.0 promosso dal Comune di Siena. Nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, telefonando al numero 0577/237254, le persone anziane e in difficoltà possono richiedere la consegna a domicilio di acqua, generi alimentari e altri beni di prima necessità. Le consegne saranno effettuate entro quarantotto ore dalla richiesta e il servizio sarà progressivamente esteso anche ad ulteriori fasce orarie.

Tra le iniziative promosse da Asp Città di Siena, in collaborazione con il Comune di Siena, prende inoltre il via “Siena in Tavola”, nuovo servizio sperimentale di consegna a domicilio dei pasti preparati dal Centro cottura del Campansi. Il progetto è rivolto in particolare ad anziani soli, persone fragili e cittadini temporaneamente in difficoltà durante il periodo estivo. Le prenotazioni saranno aperte da lunedì 13 luglio contattando la portineria di Asp Città di Siena al numero 0577/1791001, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Le prime consegne partiranno da lunedì 20 luglio, dopo la verifica delle richieste e delle eventuali coperture disponibili. In questa prima fase sperimentale il servizio interesserà il centro storico e i quartieri limitrofi.

Anche le farmacie comunali di Asp Città di Siena partecipano alla rete di prossimità a sostegno delle persone più fragili. Oltre ai servizi ordinari, è possibile richiedere la consegna dei farmaci a domicilio. Per usufruire del servizio è sufficiente caricare la ricetta prescritta dal medico sul portale dedicato, selezionare la Farmacia Comunale 1 e indicare nelle note la richiesta di consegna domiciliare, specificando l’eventuale indirizzo di consegna se diverso da quello abituale.

Per le persone senza fissa dimora o che vivono situazioni di povertà estrema e grave fragilità sociale, il Centro servizi della Caritas, in via Paolo Mascagni 40, è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e garantisce una reperibilità telefonica dalle ore 8 alle ore 20 ai numeri 0577/280643 e 3887747376. Attraverso la struttura vengono assicurati anche, a San Girolamo, il servizio mensa, il Centro diurno dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15 e il servizio di prossimità con il camper sociale alla Lizza, attivo ogni quindici giorni il venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

Per i bisogni sociali e socio-assistenziali i cittadini possono rivolgersi anche ai Punti unici di accesso e ai Segretariati sociali della Società della Salute Senese, che rappresentano un riferimento per l’ascolto, l’orientamento e la presa in carico delle situazioni di fragilità. Il Pua della Casa della comunità di Siena, in via Pian d’Ovile 9/11, è contattabile al numero 0577/535904 oppure all’indirizzo e-mail pua.siena@uslsudest.toscana.it.

Il Comune di Siena ricorda, infine, l’importanza di seguire le raccomandazioni della Regione Toscana per prevenire i rischi legati alle ondate di calore, adottando semplici accorgimenti come bere frequentemente, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenere freschi gli ambienti domestici e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini e ai soggetti affetti da patologie croniche.