Cosenza – Azienda Ospedaliera “SS. Annunziata”, via Felice Migliori 1 , ore 10.00

Catanzaro – AOU “Renato Dulbecco” – P.O. “Pugliese”, viale Pio X 83, ore 9.30

Reggio Calabria – G.O.M. – P.O. “Morelli”, Viale Europa, ore 10.00

Dopo la tavola rotonda, nei mercati di Campagna Amica presso le strutture ospedaliere, si terrà il percorso della salute con i produttori come da programmi allegati per Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

UN PATTO PER LA SALUTE DEI CITTADINI: MERCATI CONTADINI NEGLI OSPEDALI DI COSENZA, CATANZARO E REGGIO CALABRIA

In Calabria l’iniziativa nazionale di Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia coinvolgerà l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, l’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro e il GOM di Reggio Calabria. Tavole rotonde, percorsi della salute e distribuzione di frutta fresca a Km0 per promuovere il cibo sano come strumento di prevenzione

Venerdì 10 luglio anche la Calabria sarà protagonista di “Campagna Amica per la Salute”, l’iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, che si terrà in contemporanea in 70 ospedali italiani per lanciare il primo patto nazionale tra agricoltori e medici per la salute dei cittadini.

Dalle ore 8.00 alle 13.00 i mercati contadini di Campagna Amica saranno presenti in tre strutture ospedaliere calabresi: l’Azienda Ospedaliera di Cosenza “SS. Annunziata”, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro – P.O. “Pugliese” e il G.O.M. di Reggio Calabria – P.O. “Morelli”.

L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini alimentari il cibo che fa bene, previene le malattie e migliora la qualità della vita, contrastando la diffusione di alimenti ultraformulati, prodotti senza origine certa e che aumentano il rischio di ammalarsi. Una sfida che parte dalla consapevolezza dei cittadini e dal valore della Dieta Mediterranea, fondata su prodotti freschi, stagionali, locali e tracciabili.

Nel corso della mattinata, in contemporanea a Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, si terranno tavole rotonde e momenti di confronto, con la partecipazione di medici, rappresentanti e dirigenti delle strutture ospedaliere, di Coldiretti e organi di stampa, dedicati al tema “Il cibo locale come strumento di prevenzione: qualità, origine e salute”. Dopo la tavola rotonda si aprirà il percorso della salute al mercato “Alla scoperta della Biodiversità” con i produttori di Campagna Amica e la distribuzione di macedonia, frutta fresca a Km0 e agrigelato. Per l’occasione verrà allestita un’esposizione sui pericoli per la salute legati ai cibi che fanno male, a partire da quelli ultraformulati, contrapposti ai benefici per l’organismo assicurati dai prodotti della Dieta Mediterranea.

L’iniziativa vuole sottolineare l’importanza del cibo sano nella prevenzione e la necessità di contrastare il cibo che fa ammalare, sempre più presente nelle abitudini quotidiane e persino nei menù delle mense pubbliche. Nei mercati contadini allestiti negli ospedali sarà possibile conoscere da vicino le produzioni agricole locali e il ruolo delle imprese di Campagna Amica nel garantire origine, qualità, stagionalità e legame con il territorio.

La salute si difende anche, e soprattutto, a tavola. Per questo l’alleanza tra agricoltori, medici e cittadini rappresenta un passaggio fondamentale per promuovere corretti stili di vita, valorizzare il cibo italiano e sostenere un modello alimentare fondato sulla Dieta Mediterranea, sulla biodiversità e sulla trasparenza delle filiere.

9 luglio 2026

Ufficio Stampa Coldiretti Calabria