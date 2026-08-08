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Comune di San Casciano dei Bagni, 8 agosto 2026

A Celle sul Rigo arriva “Calici di Stelle”: il vino di San Casciano dei Bagni torna protagonista sotto il cielo di San Lorenzo

Lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, le nove aziende vitivinicole del territorio si ritroveranno in Piazza della Macina a Celle Sul Rigo per “Calici di Stelle”, una serata di degustazioni, musica e valorizzazione delle eccellenze locali.

Dopo il successo di “Fonti di Vino – Tra calici e acque termali”, il percorso di promozione delle eccellenze vitivinicole di San Casciano dei Bagni prosegue con un nuovo appuntamento dedicato al vino e al territorio. Lunedì 10 agosto, dalle ore 21, Piazza della Macina a Celle sul Rigo ospiterà “Calici di Stelle”, la tradizionale serata estiva promossa e organizzata dalla Pro Loco di Celle, quest’anno vedrà protagoniste tutte le aziende vitivinicole del Comune in un evento che rappresenta la naturale prosecuzione del lavoro avviato con Fonti di Vino.

L’iniziativa riunirà infatti le nove cantine di San Casciano dei Bagni: Podernuovo, Cantine Ravazzi, Azienda Agricola Il Poggio, Sancaba, Cantina Giacomo Mori, Tenuta Le Forconate, Sassopra, Azienda Agricola Gianni Barzi e Giacomo Baraldo Vigneron. Un insieme di sapori e tradizione che offriranno al pubblico la possibilità di conoscere e degustare le produzioni che raccontano l’identità, la storia e il paesaggio del territorio.

A sottolineare il valore di questa collaborazione è Benedetta Gori, presidente della Pro Loco di Celle sul Rigo: “Siamo felici ed orgogliosi di vedere come il nostro tradizionale appuntamento si arricchisca quest’anno della presenza diretta dei produttori che, già nelle passate edizioni, hanno sostenuto la manifestazione con i loro pregiatissimi vini. A loro va il nostro più sentito ringraziamento: la loro partecipazione rappresenta un grande valore aggiunto per l’evento e per tutto il pubblico che parteciperà alla serata. Al contempo, desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale per il costante supporto, che garantisce ad ogni nostra iniziativa, confermando una sinergia fondamentale per la crescita del territorio”.

A guidare la degustazione sarà Paolo Cepollaro, presidente per la Toscana della Fondazione Italiana Sommelier, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle caratteristiche delle diverse etichette. La serata sarà inoltre accompagnata dall’intrattenimento musicale della BMB Music Band, per vivere insieme la magia della notte di San Lorenzo tra calici, sapori e musica.

Un appuntamento che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di dare continuità a un progetto nato per mettere in rete produttori e territorio, rafforzando l’identità enologica di San Casciano dei Bagni, tramite nuove occasioni di incontro e promozione.

(cc)