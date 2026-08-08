Sport. A cattolica due giorni dedicati al nuoto in acque libere: ‘Dominate the water’ del campione olimpico Gregorio Paltrinieri il 19 settembre e i Campionati italiani Master Fin il 20. L’assessora Frisoni: “Lo sport è uno straordinario strumento per raccontare il nostro territorio, valorizzare il mare Adriatico e promuovere un turismo sempre più sostenibile, capace di generare opportunità per le comunità locali”

Dominate the water rientra nell’accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il campione carpigiano, nato per promuovere i valori dello sport, la vacanza attiva, la sostenibilità ambientale e il rispetto del mare. Per la prima volta la tappa romagnola del circuito vede coinvolta anche la Federazione Italiana Nuoto

Bologna – Due giornate per due grandi eventi dedicati al nuoto in acque libere, con centinaia di atlete e atleti in gara e importanti ricadute per il turismo sportivo della Riviera romagnola. Sono ‘Dominate The Water’, il circuito ideato dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri che sabato 19 torna a Cattolica (Rn), Città europea dello sport 2027, e la prova dei Campionati italiani Master Fin di nuoto in acque libere (domenica 20), valida per l’assegnazione dei titoli nazionali.

Dominate the water torna a Cattolica con una formula rinnovata e una grande novità: vedrà la collaborazione per la prima volta della Federazione Italiana Nuoto, che proporrà il giorno dopo la competizione dei Campionati italiani Master Fin.

L’appuntamento rientra nell’accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il campione carpigiano di stile libero, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, la vacanza attiva, la sostenibilità ambientale e il rispetto del mare. Un percorso che negli ultimi mesi ha visto Paltrinieri protagonista anche di iniziative rivolte ai giovani, come l’incontro con le studentesse e gli studenti del liceo Tassoni di Modena dedicato alla cultura sportiva, alla tutela dell’ambiente e del Mare Adriatico. Continuerà inoltre la collaborazione da qui a fine anno con altre iniziative, tra cui un evento all’interno del TTG Travel experience, la più importante fiera nazionale di settore.

Anche la Federazione Italiana Nuoto, ha scelto Cattolica per disputare, domenica 20 settembre, la prova dei Campionati italiani Master di acque libere, valida per l’assegnazione dei titoli nazionali. La gara, sulla distanza di 3 km, sostituisce la prova inizialmente prevista a Piombino (Li) e vedrà al via centinaia di nuotatrici e nuotatori Master, alla presenza dello stesso Paltrinieri.

“La due giorni di gare a Cattolica interpreta perfettamente la visione della Regione- afferma l’assessora regionale al Turismo e Sport, Roberta Frisoni -. Lo sport è un formidabile strumento di promozione del territorio: genera nuove presenze turistiche, accresce la visibilità delle nostre destinazioni grazie alla copertura mediatica e crea opportunità di sviluppo per le comunità locali. La conferma di Dominate The Water e l’arrivo dei Campionati italiani Master Fin in acque libere rafforzano il percorso di Cattolica come Città europea dello sport 2027 e confermano la capacità dell’Emilia-Romagna di ospitare manifestazioni che uniscono competizione di alto livello, attrattività turistica e sostenibilità. Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione che si sta consolidando con un grande campione come Gregorio Paltrinieri, che ha condiviso la nostra idea di uno sport capace di promuovere benessere, inclusione, educazione ambientale e valorizzazione del mare Adriatico. Un progetto che quest’anno cresce ulteriormente grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, che porterà a Cattolica centinaia di atleti e accompagnatori per i Campionati italiani Master. È questa la direzione che stiamo seguendo: costruire partnership con grandi protagonisti dello sport e con le Federazioni per realizzare eventi che rafforzino l’immagine dell’Emilia-Romagna e producano ricadute concrete sul turismo, sull’economia e sulla qualità della vita dei territori”.

“Siamo orgogliosi di ospitare una nuova edizione di Dominate the Water- dichiara la sindaca di Cattolica Franca Foronchi-, un evento che grazie a Gregorio Paltrinieri è diventato un punto di riferimento per il nuoto in acque libere. La collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto e l’arrivo dei Campionati italiani Master rappresentano un importante salto di qualità e confermano il ruolo di Cattolica nel panorama nazionale di questa disciplina. È un riconoscimento che valorizza la qualità del nostro mare, premiato per la 28ª volta con la Bandiera Blu, e il lavoro svolto per la sua tutela, tra cui la realizzazione della vasca di laminazione di piazza Giardini De Amicis. Per Cattolica, Comune Europeo dello Sport 2027, lo sport è una leva strategica di sviluppo turistico e di promozione del territorio. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per il sostegno a un evento che nasce dalla collaborazione tra istituzioni, operatori e mondo dello sport e che genera valore per tutta la comunità”.

“Sono davvero felice di tornare a Cattolica con Dominate The Water- afferma Gregorio Paltrinieri-. Raggiungere la quarta edizione in una città che ha accolto fin da subito il nostro progetto con entusiasmo e partecipazione è per me motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Il patrocinio di Sport Valley (Apt Servizi Emilia-Romagna) e di Cattolica Welcome (Comune di Cattolica) rappresenta una concreta testimonianza della fiducia riposta nel nostro evento. A entrambi va il mio più sincero ringraziamento per il sostegno e la collaborazione. In questi anni siamo riusciti a costruire qualcosa di speciale: un evento che mette al centro il nuoto in acque libere, ma soprattutto il piacere di stare insieme, condividere la passione per il mare e vivere una giornata di sport aperta a tutti. Cattolica è ormai una tappa fondamentale del nostro circuito. Per me ha anche un significato ancora più profondo: è nella mia regione, sul mare dove ho fatto i primi tuffi e le prime bracciate. Tornare qui significa, in un certo senso, tornare a casa. L’obiettivo di Dominate The Water resta quello che ci accompagna fin dall’inizio: promuovere il nuoto di fondo, trasmettere i valori dello sport e valorizzare i luoghi straordinari che ci ospitano. Cattolica offre il palcoscenico ideale per un evento che unisce agonismo, divertimento e attenzione all’ambiente. È anche un’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza della sostenibilità e della tutela del mare, contribuendo a costruire una cultura sempre più consapevole e responsabile. Da questa stagione, e proprio a partire dalla tappa di Cattolica, possiamo inoltre contare sul prezioso supporto della Federazione Italiana Nuoto (Fin), che desidero ringraziare per aver scelto di condividere e sostenere il nostro format. Già in questa occasione la Fin ha deciso di affiancare a Dominate The Water una prova del Campionato Italiano Master, rendendo il weekend del 19 e 20 settembre un appuntamento di assoluto rilievo per il nuoto di fondo italiano. Non vedo l’ora di ritrovare atleti, famiglie, appassionati e tutti coloro che contribuiranno a rendere speciale questa nuova edizione. Sono certo che vivremo insieme un’altra grande festa di sport, passione e condivisione”.

La due giorni di nuoto in acque libere

Dominate The Water è un circuito nazionale che coniuga competizione sportiva, promozione del territorio e tutela dell’ambiente marino. Ogni tappa è accompagnata da iniziative dedicate alla sostenibilità, con particolare attenzione alla riduzione dell’utilizzo di plastica e carta, all’impiego di materiali riciclati per premi e medaglie e alla valorizzazione delle spiagge e del mare italiani.

La gara dei Campionati italiani Master, inizialmente prevista a Piombino, è stata riprogrammata dalla Federazione Italiana Nuoto a Cattolica, dopo il rinvio dovuto alle avverse condizioni meteomarine. Nella prova romagnola, verranno assegnati i titoli italiani e i punteggi del circuito nazionale Master.

Cinzia Leoni