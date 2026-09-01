Vasto incendio a Taormina. Il sindaco: “Situazione critica”

“Taormina brucia”. E’ stato il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiungendo anche il centro abitato. “Il fuoco – ha spiegato il sindaco – partito da contrada Sant’Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone”. In azione l’elicottero dei vigili del fuoco. “In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair”, aveva aggiunto il sindaco sottolineando: “Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa”.

Un’anziana signora, la cui abitazione è stata avvolta dalle fiamme è stata tratta in salvo, ha fatto sapere De Luca, spiegando che è stato necessario l’intervento della Polizia municipale per farle abbandonare l’abitazione.

Più tardi sui social il primo cittadino ha aggiornato: “Siamo riusciti a metterci in una zona di sicurezza. La situazione però è critica, le fiamme in contrada Ziretto sono a ridosso delle abitazioni”.