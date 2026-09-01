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Vasto incendio a Taormina. Il sindaco: “Situazione critica”

Malachite Red1By Nessun commento1 Mins Read

“Taormina brucia”. E’ stato il grido d’allarme lanciato dal sindaco di Taormina Cateno De Luca dopo il vasto incendio che sta raggiungendo anche il centro abitato. “Il fuoco – ha spiegato il sindaco – partito da contrada Sant’Antonio, sotto una casa di riposo per anziani, ha interessato finora contrada Zappulla e contrada Tirone”. In azione l’elicottero dei vigili del fuoco. “In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica. Siamo in attesa del Canadair”, aveva aggiunto il sindaco sottolineando: “Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa”.

Un’anziana signora, la cui abitazione è stata avvolta dalle fiamme è stata tratta in salvo, ha fatto sapere De Luca, spiegando che è stato necessario l’intervento della Polizia municipale per farle abbandonare l’abitazione.

Più tardi sui social il primo cittadino ha aggiornato: “Siamo riusciti a metterci in una zona di sicurezza. La situazione però è critica, le fiamme in contrada Ziretto sono a ridosso delle abitazioni”.

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