Mattarella a Trento per gli 80 anni dell’Autonomia speciale

Il Presidente Mattarella, al termine dell’incontro a Merano con il Presidente austriaco Alexander Van der Bellen, si è recato a Trento dove ha partecipato alla cerimonia “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di un’Autonomia speciale” che si è svolta presso il Teatro Sociale. Occasione per celebrare gli 80 anni della Repubblica italiana e dell’Accordo De Gasperi-Gruber, che ha posto le basi dello specifico ordinamento del Trentino-Alto Adige.

Nel corso dell’evento sono intervenuti: il Presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento Michele Cereghini e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, lo storico Umberto Gentiloni, che ha svolto la Lectio Magistralis dal titolo “La forza della democrazia italiana: ottant’anni di una Repubblica”, e Giuseppe Tognon, Presidente della Fondazione trentina Alcide De Gasperi, con un discorso dedicato al tema “Alcide De Gasperi e l’Autonomia. Storia di un accordo internazionale”.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Presidente Mattarella.

Trento, 05/09/2026 Il Presidente Mattarella alla cerimonia “1946-2026: 80 anni di una Repubblica e di una Autonomia Speciale”