Castelli sul mare, archi scolpiti dalla natura e isole ricche di fascino.

Un castello che guarda l’orizzonte

Arroccato su uno sperone roccioso affacciato sullo Ionio, il Castello Federiciano di Roseto Capo Spulico domina uno dei panorami più suggestivi della Calabria. Tra spiagge di ciottoli, acque limpide e scorci ricchi di storia, questo borgo invita a passeggiare sul lungomare, esplorare il centro storico e vivere il fascino di una costa autentica.

Una porta segreta sul mare

L’Arco Magno è uno dei luoghi più iconici della Calabria. Questa spettacolare apertura naturale nella roccia custodisce una piccola baia dove mare e natura si incontrano in uno scenario unico. Raggiungibile attraverso un suggestivo sentiero panoramico, è il punto ideale per nuotare in acque cristalline, scattare fotografie indimenticabili e ammirare la costa dall’alto.

L’isola che racconta il tirreno

Di fronte a Praia a Mare emerge l’Isola di Dino, scrigno di biodiversità e simbolo della Riviera dei Cedri. Le sue grotte marine, tra cui la celebre Grotta Azzurra, e le pareti rocciose che si tuffano nel mare la rendono una meta imperdibile. Escursioni in barca, snorkeling e panorami mozzafiato permettono di scoprire uno dei tesori naturali più affascinanti della Calabria.

Esplora fondali e spiagge della splendida costa cosentina.