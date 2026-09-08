

83° anniversario della Difesa di Roma: Mattarella rende omaggio ai caduti a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alle celebrazioni dell’83° anniversario della Difesa di Roma, in ricordo dei militari e dei civili che, nel settembre del 1943, persero la vita nel tentativo di difendere la Capitale.

A Porta San Paolo, il Capo dello Stato ha reso omaggio ai combattenti italiani deponendo una corona d’alloro presso le lapidi dedicate ai Caduti militari e civili della Difesa di Roma.

Le commemorazioni sono, quindi, proseguite al Parco della Resistenza, dove Mattarella ha deposto una seconda corona d’alloro presso il monumento dedicato ai militari caduti nella Guerra di Liberazione tra il 1943 e il 1945.

Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e numerose autorità civili e militari.