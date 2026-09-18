

A Palazzo Montecitorio la 2^ Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte alla cerimonia in occasione della 2^ Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, che si è svolta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

Dopo l’indirizzo di saluto di Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei deputati, ha aperto la cerimonia la presentazione in anteprima del documentario “Baracke 13. IMI: il rifiuto di porsi al servizio degli invasori”, a cura dell’Istituto italiano di cultura di Berlino.

A seguire, sono intervenuti Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei deputati e promotore della legge; Luciano Zani, Professore emerito di Storia contemporanea presso la Sapienza Università di Roma; Giuseppe Zeno, attore; Alexandru Stroe, Studente dell’Istituto tecnico industriale statale “Enrico Fermi”.

Nel corso dell’evento l’attore Cesare Bocci ha letto alcuni passaggi di scritti e diari degli Imi – Internati Militari Italiani, ed è stato proiettato il trailer del film tv “Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano”.