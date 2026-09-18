ROMA, PRATELLI: VICINANZA ALLA DOCENTE AGGREDITA E ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELLA SCUOLA GIOVANNI VERGA

ROMA, PRATELLI: VICINANZA ALLA DOCENTE AGGREDITA E ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELLA SCUOLA GIOVANNI VERGA

Roma, 18 settembre 2026 – “Quanto accaduto questa mattina alla scuola Giovanni Verga ha scosso profondamente l’intera comunità scolastica e cittadina. Ho parlato con la dirigente per esprimerle la mia più profonda vicinanza e quella di tutta Roma Capitale.

Il mio pensiero affettuoso va innanzitutto alla docente ferita, alla quale auguro una pronta guarigione. Alla dirigente ho inoltre rappresentato la piena disponibilità dell’Amministrazione a essere al fianco della scuola e della famiglia del ragazzo, in un momento così difficile e delicato per tutta la comunità”.

Così in una nota Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

COMUNICATO STAMPA

Celli: vicinanza a docente scuola Verga, riflettere su condizione e disagio giovanile

Roma, 18 settembre 2026 – “L’aggressione ai danni di una docente, accoltellata questa mattina da uno studente di 13 anni all’interno della scuola media Giovanni Verga di Roma, è un fatto di estrema gravità che non può lasciarci indifferenti. Che un episodio di violenza così grave avvenga proprio dentro una scuola, luogo deputato alla crescita, all’educazione e alla formazione, desta profonda preoccupazione. Ci chiama tutti a una riflessione sul mondo giovanile e sulla necessità di comprendere e prevenire le forme di disagio e di violenza. Esprimo la mia piena vicinanza alla docente, alla dirigente, al personale e a tutta la comunità scolastica”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.