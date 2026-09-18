Mattarella alla cerimonia per la presentazione del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano”



Al Quirinale i finalisti del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano”

Il Presidente Mattarella ha ricevuto in udienza, nella Sala degli Specchi del Quirinale, i finalisti e la giuria del Premio “Le Maschere del Teatro Italiano”, guidata dal Presidente Gianni Letta.

Durante la cerimonia hanno preso la parola Luca De Fusco, Direttore artistico della Fondazione Teatro di Roma, e Francesco Siciliano, Presidente della Fondazione del Teatro di Roma. Hanno fatto seguito la lettura dei nomi dei finalisti delle 13 categorie premiate e un indirizzo di saluto del Presidente Mattarella.