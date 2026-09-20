Mattarella alla cerimonia di chiusura di Pordenonelegge. Festa del libro e della libertà”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di chiusura della 27^ edizione di “Pordenonelegge – Festa del libro e della libertà”, che si è svolta presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone.

Dopo i saluti di Alessandro Basso, Sindaco di Pordenone e di Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha preso la parola Michelangelo Agrusti, Presidente della Fondazione Pordenonelegge.

È quindi intervenuto il Presidente Mattarella.

Al termine, il Presidente Agrusti ha consegnato la medaglia di “Ambassador of freedom” al Capo dello Stato.

La cerimonia è proseguita con l’esibizione del “Concerto per l’Italia” del trio di tenori “Il Volo”.

Il Festival è nato nel 2000 con lo scopo di promuovere il territorio e stimolare la crescita della comunità attraverso il confronto con grandi personalità della cultura.