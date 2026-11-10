

Il Presidente Mattarella alla presentazione del Rapporto Svimez 2026

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato alla presentazione del Rapporto Svimez 2026 – L’economia e la società del Mezzogiorno “Il valore della coesione”, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.

La cerimonia si è svolta in occasione degli ottant’anni della fondazione dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno – Svimez.

Ai saluti istituzionali del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e all’introduzione del Vicepresidente Svimez Gian Paolo Manzella, ha fatto seguito il panel intitolato “Gli 80 anni della Svimez e il valore della coesione” con gli interventi di Giovanni Farese, Ordinario di Storia dell’Economia nell’Università Europea di Roma, e di Silvana Sciarra, Presidente emerita della Corte Costituzionale. Successivamente il Direttore Generale Svimez, Luca Bianchi, ha presentato il Rapporto Svimez 2026.

La mattinata è stata moderata dalla giornalista Manuela Perrone.

Roma, 10/11/2026 (II mandato)