Allarme bomba nelle scuole di tutta l’Italia

ALLARME BOMBA NELLE SCUOLA, PRATELLI: PRENDERE DI MIRA LE SCUOLE È ODIOSO

Roma, 11 novembre 2026 – “Quanto accaduto questa mattina nelle scuole di Roma e di tutta Italia è gravissimo. Una email dal contenuto delirante, pervenuta in tanti istituti, si inserisce nel clima di minacce e intimidazioni riconducibili alle modalità della guerra ibrida, che sta investendo anche il nostro Paese. Ma prendersela con le scuole, seminare paura tra bambine, bambini, ragazze e ragazzi, costringere intere comunità scolastiche a interrompere le lezioni, migliaia di genitori a raggiungere i propri figli, e tutti ad abbandonare gli edifici è qualcosa di particolarmente odioso.

Le scuole sono luoghi di pace, di conoscenza, di libertà. Trasformarle in bersagli di minacce significa colpire non soltanto un servizio pubblico essenziale, ma uno dei luoghi più importanti della nostra vita collettiva.

Non possiamo considerare normale che bambine e bambini debbano vivere l’esperienza di un’evacuazione per una minaccia di bomba, che insegnanti e personale scolastico siano costretti a gestire situazioni di emergenza e che le famiglie debbano temere per la sicurezza dei propri figli.

Esprimo tutta la mia solidarietà alle scuole coinvolte e la mia vicinanza alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, alle dirigenti e ai dirigenti scolastici, al personale tutto. Ringrazio le autorità impegnate nelle verifiche e nella messa in sicurezza”.

Lo dichiara Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.