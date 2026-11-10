Mattarella incontra Magistrati ordinari in tirocinio



Mattarella incontra i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 3 settembre 2025

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i Magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 3 settembre 2025. Dopo gli interventi del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli e del Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, Mauro Paladini, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso.

Erano presenti il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Pasquale D’Ascola, il Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Pietro Gaeta, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e il direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.