Antimafia presenta la relazione dell’indagine sugli incendi dolosi

La Commissione Antimafia dell’ARS ha approvato oggi la relazione

conclusiva dell’indagine sugli incendi dolosi, la cui presentazione è

stata affidata all’On.le Giuseppe Compagnone.

“Come più volte ribadito nel corso dell’inchiesta non c’è una sola

causa dietro il drammatico fenomeno degli incendi dolosi in Sicilia”

ha detto il relatore, che ha anche sottolineato come occorra

“distinguere caso per caso, anche in funzione della tipologia di area

aggredita.”

Per la Commissione, “di certo le istituzioni non possono arrendersi

all’evidenza dei cambiamenti climatici, anzi, proprio in

considerazione di questi le azioni di prevenzione e contrasto al

fenomeno degli incendi dolosi devono fare un salto in avanti.”

Per Compagnone, “ci sono fenomeni più preoccupanti di altri, fra

questi in particolare il fenomeno della “mafia dei pascoli” o comunque

degli atteggiamenti criminali legati al controllo del territorio ed ai

vantaggi, anche di carattere economico, che esso determina attraverso

la possibilità di inserire nei fascicoli aziendali, i lotti di terreno

assegnati ad uso pascolivo dalla Regione, al fine di richiedere i

contributi europei. Abbiamo anche approfondito il tema dell’utilizzo

dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi e quello del business

del fotovoltaico, ma gli elementi acquisiti, ed in particolare i

meccanismi di protezione di cui ci si è dotati, per legge o per

contratto, inducono ad escludere interessi criminali in questo

settore.”

Per i Commissari, “non basta certamente limitarsi ad anticipare la

stagione antincendio, occorre anche garantire maggiore efficienza

all’attività di prevenzione e contrasto agli incendi tramite alcuni

interventi che appaiono non più rinviabili. Una nuova politica del

personale del Corpo forestale in divisa, che garantisca il pieno

soddisfacimento del fabbisogno, sia in termini numerici sia in termini

di età media dei lavoratori. Gli sforzi in tal senso fatti nel corso

dell’ultimo anno dal Governo regionale per incrementare il numero di

agenti in divisa, seppur apprezzabili, sono ancora ben lontani dal

poter garantire un effettivo miglioramento della capacità di risposta

al fenomeno degli incendi che, purtroppo, si è già presentato nelle

prime settimane di maggio.”

Ancora Compagnone torna sulla necessità di un maggiore coordinamento

fra tutti i soggetti coinvolti: “al di là delle note carenze di uomini

e di mezzi, migliorare da subito il coordinamento, soprattutto a

livello locale fra istituzioni, forze dell’ordine, volontariato al

fine di rendere quanto più continuo e capillare il controllo del

territorio che, di certo, è l’unico vero deterrente capace di

prevenire l’odioso fenomeno degli incendi dolosi”.