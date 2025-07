Guerra Russia-Ucraina news del 11.07.2025

Stiamo inviando armi alla Nato, poi la Nato darà quelle armi all’Ucraina”. Lo ha detto Donald Trump nell’intervista telefonica a Kristen Welker di Nbc News secondo quanto reso noto dall’emittente. “Mandiamo le armi alla Nato e la Nato rimborserà l’intero costo di quelle armi, il 100%”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nella stessa intervista in cui ha annunciato la possibilità di “una dichiarazione importante lunedì sulla Russia”

Il presidente non è entrato nei dettagli, ma ha ribadito di essere “deluso” da Mosca: “Ma vedremo cosa succede nelle prossime due settimane”, ha aggiunto.

Nelle scorse ore Axios, citando tre fonti, ha scritto di un piano di Trump che prevederebbe la vendita di armamenti agli alleati Nato con l’accordo che poi le forniscano all’Ucraina. Due funzionari dell’Amministra Usa, precisa Axios, hanno puntualizzato come a loro avviso non significhi armare Kiev. Il presidente, ha detto un funzionario, “invia armi difensive alla Nato” e l’Alleanza “può decidere cosa farne”. “Non stiamo mandando armi all’Ucraina”, ha aggiunto. Secondo una fonte di Axios, le vendite potrebbero includere armi offensive, non solo supporto per la difesa aerea.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov arriva in Corea del Nord per una visita ufficiale

Il signor Lavrov è atterrato a Wonsan, sulla costa del Mar del Giappone, dove le autorità nordcoreane hanno appena inaugurato una zona turistica. Incontrerà il suo omologo nordcoreano, Choe Son-hui, e poi si recherà in Cina per un incontro con i ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.

La Corea del Nord fornisce fino al 40% delle munizioni russe per la guerra in Ucraina, afferma il capo dell’intelligence militare ucraina

Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina (HUR), ha dichiarato venerdì a Bloomberg che Pyongyang sta attualmente fornendo fino al 40% delle munizioni russe per la guerra contro l’Ucraina, nel contesto del rafforzamento della partnership tra Corea del Nord e Russia.

Secondo Budanov, il regime di Kim Jong-un invia alla Russia anche altre armi, tra cui missili balistici e sistemi di artiglieria. In cambio, Mosca fornisce alla Corea del Nord denaro e tecnologia, contribuendo ad alleviare l’isolamento internazionale di Pyongyang, ha aggiunto.

“Queste sono armi valide “, ha continuato Budanov, aggiungendo che il 60% delle perdite subite dalle unità di intelligence militare ucraine negli ultimi tre mesi è dovuto ad attacchi di artiglieria di fabbricazione nordcoreana. “La Corea del Nord ha enormi scorte e la produzione è in corso 24 ore su 24”, ha dichiarato Budanov a Bloomberg.